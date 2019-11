L'attaccante del Lipsia, Timo Werner ha parlato di Robert Lewandowski, che è già in doppia cifra in Bundesliga: "Quando io ne segno due contro l'Hertha Berlino, lui ne segna due contro il Dortmund e mi chiedo quando si fermerà. Per me attualmente è nella stessa categoria di Ronaldo e Messi", ha detto al sito ufficiale della Bundesliga.