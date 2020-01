Wolverhampton, Espirito Santo: "Vallejo verso il ritorno al Real Madrid"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, conferma il ritorno anticipato al Real Madrid del difensore Jesus Vallejo. "Voglio essere chiaro, è probabile che Vallejo vada a giocare di più", l'ammissione del tecnico portoghese in conferenza stampa. Il classe '97 attualmente in prestito dai blancos, in questa prima parte di stagione, ha collezionato finora solamente 7 presenze col club inglese.