Brutte notizie per lo Zurigo, che dovrà rinunciare a due titolari nella sfida contro il Napoli di domani. Antonio Marchesano dovrà stare lontano dai campi da gioco per alcune settimane. Come annunciato dal club elvetico, il trequartista ticinese ha riportato una lesione muscolare a una coscia nella sfida di domenica persa contro lo Young Boys. Nella stessa partita si è infortunato anche Joel Untersee: il terzino destro ha riportato la frattura di una vertebra lombare e anche lui ne avrà per diverse settimane. Lo riporta il portale della Radiotelevisione svizzera.