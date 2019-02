Ludovic Magnin, tecnico dello Zurigo, ha ammesso di guardare con ammirazione al lavoro fatto da Carlo Ancelotti nel corso della sua carriera. Nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Napoli, il mister elvetico ha detto: "E' giusto che, quando sei un tecnico giovane, guardi un tecnico come lui. E' normale. Lo conosco, ha allenato il mio amico Khedira al Real Madrid. L'ho visto allenare, è un qualcosa di speciale. E' spettacolare, uno dei migliori tecnici in Europa. Per me è bello sfidare la sua squadra".