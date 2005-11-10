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Fantacalcio, gli indizi della 7ª giornata: i migliori della giornata

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Luca Di Leonardo
Oggi alle 08:00Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
21.10.2026 08:00Fantacalcio
Fonti preferite
Due giocatori per reparto che hanno performato nella settimana giornata
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La settima giornata al fantacalcio è andata in archvio con diversi indizi (positivi) per le prossime giornate in Serie A.

L'analisi della giornata inizia dalla porta: tra i top di questo turno due portieri delle squadre neopromosse. Stankovic del Venezia conferma quanto di buono visto in questo inizio di stagione: prestazione da urlo con 8 in pagella, rigore parato a De Bruyne e primo clean sheet in stagione. L'altro protagonista della giornata è Tornqvist del Monza che prende 7 in pagella e tenendo la porta imbattuta dei brianzoli per la prima volta in stagione.

In difesa Carlos Augusto conferma l'ottimo inizio di stagione in cui ha realizzato 2 gol e 2 assist in 5 presenze, 2 da titolare. Primo per media voto e fantavoto tra i difensori della Serie A. Menzione per il difensore del Monza Kouadio, al primo gol in Serie A e pedina fondamentale per Juric con 7 presenze tutte da titolare.

A centrocampo ancora in gol Calò del Frosinone che si porta a 2 gol e 2 assist nelle prime 7 giornate che lo porta ad essere il terzo miglior centrocampista nelle ultime 5 giornate per media voto e primo tra i centrocampisti per passaggi chiave. È durata 4 giornate l'astinenza dal gol per Nico Paz che segna a Firenze e si porta a 2 gol e 2 assist in stagione diventando il primo centrocampista per tiri in porta a partita (5).

In attacco il capocannoniere della Seria A Antonio Raimondo con la tripletta al Sassuolo (7 gol in 7 partite) diventa il secondo attaccante per fantamedia (9.57) mentre il primo attaccante per fantamedia è Varela del Monza che, con la doppietta al Cagliari, si porta a 6 gol in 6 presenze e una fantamedia del 10.08.

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