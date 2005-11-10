Fantacalcio, 4 nomi sconsigliati per la 13ª giornata: da Dragusin a Geubbels
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Luca Di Leonardo
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Oggi alle 08:48Fantacalcio
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27.11.2026 08:48Fantacalcio
Quattro nomi da evitare per la tredicesima giornata al fantacalcio
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Venerdì alle 20:45 ci sarà l'anticipo Venezia-Bologna che darà inizio alla tredicesima giornata al fantacalcio.
Ecco 4 nomi da evitare per questa giornata. Un nome per reparto.
Muric (Sassuolo-Napoli): inizio orribile per il Sassuolo e per il suo portiere che è il giocatore che subisce più gol con 19 reti subite in 9 presenze.
Dragusin (Udinese-Fiorentina): c'erano altre aspettative per il suo rientro in Italia. 5 insufficienze nelle ultime 7 presenze.
Busio (Venezia-Bologna): non è ancora al 100%, contro il centrocampo del Bologna può andare in sofferenza.
Geubbels (Lecce-Atalanta): dovrebbe vincere il ballottaggio con Stulic per guidare l'attacco salentino. Zero gol in 7 presenze e una media voto del 5.29.
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