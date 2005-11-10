Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 8ª giornata
Luca Di Leonardo
Venerdì alle 20:45 ci sarà l'anticipo della 8ª giornata tra Torino e Monza.
Analizziamo i casi più importanti tra assenze e recuperi in vista della prossima giornata al fantacalcio.
ASSENZE
Nuovo stop in casa bergamasca con lo stop per Kolasinac con Obric che lo sostituirà nella sfida contro il Frosinone.
Nel Bologna si ferma anche Piccoli per una lesione al bicipite femorale. Al suo posto ballottaggio tra Enem e Dovbyk per la trasferta di Cagliari.
Nel Como brutto infortunio per Jesus Rodriguez, ennessimo infortunio in attacco dopo il forfait di Kean e Diao. Da valutare Liberali.
Nella Fiorentina difficile il recupero di Atta per la trasferta di Milano contro l'Inter. Ranieri potrebbe recuperare almeno per la panchina.
In casa Juventus Spalletti dovrà rinunciare a Conceicao che tornerà disponibile dopo la sosta di novembre.
Nel Milan si ferma Chukueze che rishia un lungo stop, pronto Hutchinson a sostituirlo. Ramos è in dubbio per la sfida di Udine per un afffaticamento al polpaccio.
Nuovo stop per Santos in casa Napoli, il dubbio per Allegri è avanzare De Bruyne o dare una maglia da titolare a Lang.
Nella Roma nuovo stop per Lorenzo Pellegrini: previsti per oggi gli esami strumentali per capire l'entità del problema alla coscia destra.
Nel Torino si ferma Rodriguez per una lesione tendinea. Dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta di novembre. Contro il Monza dovrebbe tornare titolare Ismajili.
Nell'Udinese si ferma Alaba per un risentimento muscolare alla coscia destra. Anche lui dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta di novembre. Al suo posto Palma dal 1'.
RECUPERI
Nel Genoa verso il recupero Colombo, Meichtry e Havel che potrebbero essere convocati per la sfida al Ferraris contro il Venezia.
Nella Roma Cristante è stato convocato per la sfida in Champions League, dovrebbe torvare continuità anche in campionato con la convocazione per la sfida del Maradona.
Nel Napoli si rivede in gruppo Vergara che potrebbe essere convocato per la sfida contro la Roma, almeno per la panchina.
Nell'Udinese Runjaic spera di recuperare, almeno per la panchina, Zaniolo.
Nel Venezia possibile recupero Bella-Kotchap, difficile il recupero per Busio.