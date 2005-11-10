Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Luca Di Leonardo
Terminata la settima giornata al fantacalcio è tempo di bilanci.
Negli 11 consigliati di questa giornata bene Raimondo, autore di una tripletta con fantavoto 17.5. Conferma per Tavares, momento d'oro per difensore biancoceleste con il terzo assist in stagione e un fantavoto di 8.
Gara da 6.5 per Vlasic nella vittoria del Torino a Parma e voto 6 per Pavlovic nella vittoria contro l'Atalanta.
Giornata negativa per Ekkelenkamp (4.5), Pio Esposito (5.5-0.5) e Maldini (5). Meret prende la sufficienza ma con il gol subito prende fantavoto 5. Non prendono voto Wesley, Baturina e Adzic.
Tra gli sconsigliati partita memorabile per Stankovic che para un rigore a De Bruyne, migliore in campo e porta imbattuta: fantavoto 11. Gol per Gaetano entrato al 66' al posto di Pasalic. Voti insufficiente per Geubbels (5) nella vittoria del Lecce a Udine mentre Ranieri non prende voto.