Fantacalcio, top & flop 6ª giornata

In attesa dei due posticipi (Atalanta-Venezia e Torino-Udinese) che chiuderanno la sesta giornata ecco i top e flop della gironata al fantacalcio.

TOP

De Bruyne: quest'anno la musica sembra veramente cambiata, il belga è il trascinatore della squadra sia dal punto di vista del gioco sia da quello dei bonus. In questo stato di forma i bonus possono arrivare in qualsiasi partita ed è impossibile rinunciare a lui.

Fantavoto 13,5

Osmajic: conferma il suo impatto devastante in questo campionato. Le due reti del Genoa sono portate dal suo contributo (1 gol e 1 assist) e oltre a quello è un vero trascinatore. De Rossi sembra aver trovato il suo titolare davanti, se l'avete continuate per ora a sfruttare il suo momento di forma. Fantavoto 11,5

Orsolini: si attendeva il suo ritorno e l'esterno offensivo del Bologna non ha deluso le aspettative, gran gol a sbloccare la trasferta di Lecce e la speranza che il cambio di allenatore abbia ridato nuova linfa ad un giocatore reduce da un campionato a due facce, positiva la prima parte e negativa la seconda. L'obiettivo dunque è quello di trovare continuità. Occhio al suo infortunio, domani farà gli esami ma potrebbe saltare qualche settimana.

Fantavoto 10,5

FLOP

Malen: uno degli uomini più attesi diventa protagonista negativo con un rosso molto discusso ma che condiziona la gara e la giornata dei suoi fantallenatori. Rientrerà con ogni probabilità contro il Napoli pronto a riprendere a segnare come ha sempre fatto.

Fantavoto 3,5

Vasquez:inizio di stagione estremamente negativo per il capitano del Genoa che al momento annovera sì un gol ma anche un'espulsione e un autogol, quello di questa giornata. Giocatore che rimane comunque affidabile aldilà degli episodi e se il Genao riuscirà a migliorare il suo rendimento, anche quello personale del messicano salirà.

Fantavoto 3

Lucchesi: giocatore difficile da schierare, se non in situazioni di estrema emergenza e la sua prestazione di certo non è stata all'altezza. Espulsione che ha indirizzato una partita difficile che il Monza ha comunque onorato nel secondo tempo e chissà in parità numerica come sarebbe andata. Fantavoto 3,5