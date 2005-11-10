Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi

In attesa dei due posticipi di oggi (Monza-Cagliari e Parma-Torino) vediamo i migliori e peggiori al fantacalcio di questa giornata.

TOP

Raimondo: prima tripletta in serie A per l'attaccante del Frosinone che per almeno una settimana è il capocannoniere del torneo. Fino a che la squadra di Alvini riuscirà ad esprimere questo calcio è da schierare anche se è difficile prevedere quale sarà il suo score finale. Fantavoto 17.5.

Calò: altro giocatore del Frosinone in questa classifica. Dopo il gol al Como contribuisce con un gol e un assist all'ennesima vittoria. La titolarità è sicura, i bonus da qui alla fine meno, da schierare nelle partite casalinghe alla portata. Fantavoto 11.5.

Nico Paz: si attendeva una prestazione di spessore da parte dell'argentino ed eccola servita, gol di testa e assist per Douvikas. In questo Como pieno di talenti lui ha il dovere di essere il più splendente e l'auspicio dei fantallenatori è che questa prestazione sia una delle tante. Fantavoto 11.

FLOP

De Bruyne: pesa tremendamente il rigore fallito sul bilancio della partita del belga che dopo la doppietta al Frosinone incappa nella prima pesante insufficienza in Serie A. Più che per il rigore preoccupa il rendimento generale del Napoli e il suo rapporto con Allegri anche se fino a che è in campo va sempre e comunque schierato nelle vostre formazioni. Fantavoto 2.

Solet: notte fonda per l'Udinese alla quinta sconfitta consecutiva e l'emblema di questo momento è il pessimo rendimento di uno dei giocatori più forti dei friulani. Troppo presto per dare sentenze, la squadra dovrà necessariamente uscire da questo tunnel e i voti miglioreranno. Fantavoto 4.5.

Muric: un errore può capitare per ogni portiere ma quella del portiere Kosovaro quest'anno è una vera e propria galleria degli orrori che sta costando parecchi punti alla squadra di Aquilani. La sua titolarità al momento non sembra a rischio ma visto il trend ben definito evitate di schierarlo. Fantavoto 0.