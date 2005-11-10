Adams gol, Stankovic para tutto: Venezia-Napoli 1-0. Scossa Nicola, Allegri ancora ko

Clamoroso al Penzo. Il Venezia ultimo in classifica e fino a qualche ora fa con zero punti in classifica vince 1-0 contro il Napoli: a decidere la sfida è un gol di Akor Adams. A deciderla, soprattutto, è la scossa data da Davide Nicola ai padroni di casa e un Filip Stankovic che oggi ha parato letteralmente tutto e anche di più, compreso un calcio di rigore a Kevin De Bruyne. Altro ko per il Napoli di Allegri dopo quello in Champions e terza sconfitta in campionato.

Le scelte

Allegri lascia fuori sia De Bruyne che Hojlund, puntando su Giovane e McTominay dietro a Lucca. Dal lato opposto Nicola sceglie la via della continuità, almeno per sistema di gioco e interpreti: 3-5-2 con Yeboah-Adams in avanti, ma la squadra ha un atteggiamento decisamente meno spregiudicato rispetto alle gare precedenti. Le due squadre si studiano, aspettando reciprocamente l'errore altrui.

Poche occasioni nel primo tempo

Ne viene fuori un inizio senza troppe emozioni: da un lato Lucca sbuccia di testa un cross di Giovane, dall'altro Adams pasticcia un po' ma arriva ad un tiro centrale e debole, meno pretenzioso ancora il tentativo di Yeboah dai venti metri. Gli azzurri si affidano molto ai guizzi di un voglioso Giovane, che al 26' non va lontano dallo specchio con un sinistro potente. Ma la prima vera chance arriva poco dopo in una mischia derivante da corner: Haps salva tutto su Rrahmani. Lucca non si accende, anzi: su un fendente di Giovane liscia clamorosamente la deviazione dal cuore dell'area.

Adams segna, Stankovic para tutto (anche un rigore)

La ripresa comincia con un lampo sull'asse Lucca-Beukema, Giovane non arriva alla deviazione sottoporta. Il Venezia passa al 49': lancio di Sohm, Adams vince il duello fisico con Rrahmani e fa 1-0. Allegri cambia: dentro De Bruyne, Hojlund e Alisson Santos per Gilmour, Lucca e Giovane. Il Napoli ora spinge, il Venezia soffre. Clamoroso il salvataggio di Juan Jesus sulla linea su Hojlund. Stankovic mette il mantello e para un rigore a De Bruyne (che si era guadagnato Hojlund): il Penzo è una bolgia. Stankovic non ha ancora finito: all'84' fa un volo da aquila per fermare un destro di Lobotka ed è ancora lì a dire di no ad Alisson Santos, per due volte.

Venezia, gioia Nicola: "Questa città è magica, voglio fare la mia parte"

L'allenatore del Venezia, Davide Nicola, a fine partita in conferenza stampa ha spiegato: "Le parate di Stankovic? Da me non sentirete risposte sui singoli, cerco sempre di parlare del gruppo anche se voglio rispondere alle vostre domande. Stankovic ha delle qualità, parava prima e ha parato oggi. Quello che mi interessava era l'atteggiamento che bisognava avere in questa partita. I punti oggi potevano essere anche meno, le occasioni le ha avute anche il Napoli. Questo però è lo spirito che deve avere una neopromossa. Una città magica, voi ci siete abituati, ma chi arriva da fuori vede che è particolare questo posto e voglio fare la mia parte per rendere felice la gente qui".

Allegri: "Tanti tiri? Era meglio fare un tiro e un gol"

L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha spiegato: "Tante occasioni? Era meglio fare solo un tiro e solo un gol, invece è successo il contrario. Nel calcio ci sono questi momenti che capitano. Conosco solo un modo: lavorare con serenità, mettendoci più attenzione. Oggi avremmo fatto un bel salto in classifica, c'è da soffrire e sta a noi ribaltare il momento. Ora c'è la sfida in Champions e dobbiamo portare a casa la vittoria".