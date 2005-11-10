Allegri predica calma ma rischia di andare a -10 dalla Roma: Napoli a caccia di una svolta

Si accendono le luci sul Maradona per il big match della 8^ giornata di campionato tra il Napoli e la Roma, in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18:00. Entrambe arrivano alle spalle con la fiducia di una vittoria ottenuta nell'ultimo turno di Champions League, tuttavia Allegri - che un anno fa con Gasperini aveva ottenuto 4 punti - si trova già a meno sette dai giallorossi e a meno nove dalla vetta occupata da Inter e Lazio.

Le parole di Allegri

Intervenuto in conferenza stampa, Allegri ha presentato così il match: "Vale tanto, è una gara importante, è sempre un Napoli-Roma, la Roma fa bene dall'anno scorso, s'è qualificata in Champions, è a ridosso del primo posto, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra con entusiasmo, di buona tecnica, quindi sarà complicato e difficile ma è importante perché dopo 3 partite con due vittorie ed un pari siamo scivolati a Venezia e sarebbe bello riprendere il cammino in campionato sapendo che non sarà facile e non è l'ultima gara della stagione che decide se entri o non entri in Champions, o se vinci o no il campionato, ma siamo all'ottava e dobbiamo migliorare le situazioni di campo più deficitarie, qual è? Senza il possesso, ci entrano troppo dentro, su quello bisogna migliorare e poi serve continuità tramite i risultati e solo con una serie ti riagganci". E sull'ipotesi di rivedere De Bruyne play, ha aggiunto: "Quei giocatori lì hanno delle qualità e delle caratteristiche possono giocare tranquillamente giocare davanti alla difesa o col doppio mediano, credo l'abbia già fatto pure col Frosinone. Poi l'ho messo lì e ci ha giocato, quella è la cosa più importante. Lì abbiamo giocatori importanti come Lobotka e Gilmour, Lobotka ha giocato tante gare dall'inizio dell'anno compresa la nazionale. Anche la gestione dei giocatori è molto importante, qundo giochi gare ravvicinate c'è bisogno di tutti, oggi c'è l'ultimo allenamento e poi deciderò".

Gasp e la rosa contata

Qualche problema per Gian Piero Gasperini, che arriva all'appuntamento con diverse defezioni. Alla lista si è aggiunto Lorenzo Pellegrini, che dovrà restare ai box per diverse settimane a causa della lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra.