Amorim lancia Cissè contro il Bournemouth: "Gioca lui, è ancora al 50% delle sue possibilità"

Alla vigilia del match contro il Bournemouth Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato così di una sfida che sembra temere particolarmente: "Quando vinci sei più fiducioso e vai ad allenarti con più tranquillità e di umore migliore. Voglio che i miei giocatori non siano felici quando non vinciamo. Sono fiduciosi anche per come giochiamo. Contro gli inglesi ci sarà più qualità nell'uno vs uno. So che il livello sarà alto, qui ho giocato e li conosco. Sarà una partita ad un livello diverso rispetto a quella col Salisburgo. Cissè? E' al 50% del suo potenziale, io lo vedo così. Anche Camarda sta lavorando tanto, anche se non si vede perché non gioca molto. Cissè giocherà e avrà ancora modo di dimostrarlo".

Cissè centravanti al posto di Ramos, solo panchina per Camarda

Queste le scelte di Amorim per la sfida: Maignan guiderà la difesa a quattro con Tomori, De Winter, Pavlovic ed Estupinan. La mediana Musah-Jashari garantirà muscoli e dinamismo, mentre il trio Hutchinson, Loftus-Cheek e Moreira estro e velocità sulla trequarti. In avanti, spazio al giovane Cisse come terminale offensivo, vista l'assenza di Ramos e il supermomento dell'italiano, per scardinare le linee difensive avversarie.

Rose: "Un sogno sfidare il Milan, cercheremo di dare il meglio"

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, parlando alla vigilia del match di Europa League contro i meneghini: "È ancora un sogno sfidarli, il Milan è un club grandissimo, cercheremo di dare il meglio soprattutto per i tifosi. La Premier League è speciale, è la migliore al mondo, c'è una qualità immensa, devi essere fortissimo e combattere ogni match anche solo per un punto. Club più piccoli come noi sono davvero messi a dura prova, in vista di domani siamo fiduciosi, abbiamo ottenuto due vittorie su due e vogliamo fare la stessa cosa contro il Milan".