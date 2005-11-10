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Arokodare rompe il muro nerazzurro dopo 86 minuti: Atalanta ko, ma Sarri non fa drammi

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:41I fatti del giorno
23.10.2026 00:41I fatti del giorno
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La Dea resiste fino all'86', ma cede nel finale alla Johan Cruijff Arena. L'analisi di mister Sarri e le prossime partite di Conference.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta cade 2-0 alla Johan Cruijff Arena contro un Ajax che domina per lunghi tratti e trova il successo soltanto nel finale. I lancieri partono forte e al 6' Rosa colpisce il palo con una conclusione deviata da Gaetano, mentre Carnesecchi si rende protagonista di diversi interventi decisivi su Mokio, Gloukh e Brandt, tenendo a galla la squadra di Sarri. I nerazzurri faticano a costruire gioco e si rendono pericolosi soprattutto al 59', quando Scamacca calcia a botta sicura trovando il muro di un difensore, prima che Kristensen sprechi la ribattuta a porta praticamente sguarnita. L'Ajax continua a spingere e al 76' Arokodare fallisce una clamorosa occasione, ma all'87' si riscatta: il centravanti sfrutta la propria forza fisica per superare Obric e battere Carnesecchi, sbloccando una partita che sembrava destinata a chiudersi senza reti. Nel recupero arriva anche il raddoppio firmato da Ouazane, classe 2009, che salta Bellanova con uno spunto personale e fissa il risultato sul 2-0. Per l'Atalanta una sconfitta meritata, maturata al termine di una prestazione troppo timida e con poche occasioni create.

L'analisi di mister Maurizio Sarri

"È mancata un po' di furbizia, certo, e abbiamo fatto un errore sul gol, però non è che stasera si possa imputare più di tanto alla squadra. Abbiamo disputato una partita con un primo tempo a tratti anche di sofferenza, ma con un secondo tempo in cui siamo usciti benissimo. Abbiamo avuto tantissime situazioni di superiorità non sfruttate, valutando male diverse occasioni favorevoli. La squadra però ha tenuto bene il campo, ha fatto ritmo e intensità, giocando una gara europea contro un avversario di buon livello. A cinque minuti dalla fine l'ultima cosa che pensavo era di perdere, perché la situazione mi sembrava favorevole. Mi dispiace tanto per i nostri tifosi che erano arrivati in tantissimo ad Amsterdam".

I prossimi appuntamenti in Conference League della Dea

15 ottobre Atalanta-Pafos 3-1
22 ottobre Ajax-Atalanta 2-0
5 novembre ore 18:45 Atalanta-Kairat Almaty
26 novembre ore 21:00 Borac-Atalanta
10 dicembre ore 18:45 Riga-Atalanta
17 dicembre ore 21:00 Atalanta-Mjällby

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