I cambi di Chivu per il sorriso dell'Inter. Bologna ribaltato, i rossoblù durano un tempo

Una partita dai due volti: nel primo tempo un grande Bologna, passato in vantaggio dopo 10 minuti con Pobega, nella ripresa solo l'Inter. Nel mezzo, poco prima dell'intervallo, la rete di Marcus Thuram. Poi le sostituzioni di Chivu, decisive più che mai, con i subentrati Carlos Augusto e Bonny che hanno deciso la partita con il gol dell'1-2 e del definitivo 1-3.

Le parole di Palladino

Nel post gara Raffaele Palladino ha analizzato così la partita: "Credo che abbiamo fatto un grande primo tempo interpretando benissimo la gara. I ragazzi hanno mostrato spirito di sacrificio e qualità nelle ripartenze. Il rammarico è quello di non aver trovato il secondo gol perché contro squadre come l'Inter si deve essere cinico. Nel secondo tempo siamo rientrati con meno energia perché il gol a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe. Faccio i complimenti a Thuram per il gol e all'Inter per la partita. Noi dobbiamo ripartire dal primo tempo, ho visto ampi margini di miglioramento".

Le parole di Kolarov

Al posto di Cristian Chivu ha poi preso la parola il suo vice, Kolarov: "L'approccio non è stato sbagliatissimo. C'è stato un avversario più fresco di noi, noi abbiamo faticato nei secondi palloni perciò abbiamo subito la loro aggressività. I ragazzi sanno crederci e abbiamo dominato nel secondo tempo. Carlos Augusto? Lo vedo tutti i giorni da un anno e mezzo, non ha mai sbagliato un allenamento. Dà grande contributo, non avevamo nessun dubbio sulla sua forza"