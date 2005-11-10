Chivu e Allegri sorridono, ora tocca alle altre big: la classifica aggiornata e le ultime di formazione
Ivan Cardia
L'Inter vince, il Napoli pure. Ora tocca alle altre big: la domenica della sesta giornata di Serie A vedrà scendere in campo Como e Roma, nello scontro diretto, ma anche Juventus e Milan, chiamate a dimostrare di essere uscite dalla rispettiva crisi. Curiosità anche per la Lazio di Gattuso: di seguito le probabili formazioni delle gare ancora da giocare, e la classifica aggiornata dopo le partite del sabato.
COMO-ROMA - Domenica 11 ottobre, ore 12.30
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Kone, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
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LAZIO-MONZA - Domenica 11 ottobre, ore 15.00
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.
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LECCE-BOLOGNA - Domenica 11 ottobre, ore 15.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Maleh, Ilić; Pierotti, Esteban, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Palladino.
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SASSUOLO-MILAN - Domenica 11 ottobre, ore 18.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Allenatore: Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
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CAGLIARI-JUVENTUS - Domenica 11 ottobre, ore 20.45
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Winks, Romano Adopo; Fazzini, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
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ATALANTA-VENEZIA - Lunedì 12 ottobre, ore 18.30
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Gaetano, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.
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TORINO-UDINESE - Lunedì 12 ottobre, ore 20.45
TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Fitz-Jim, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Kamara; Jovanovic, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
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SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 16 punti*
2. Roma 13
3. Lazio 13
4. Cagliari 12
5. Milan 11
6. Juventus 10
7. Como 10
8. Napoli 10*
9. Frosinone 10*
10. Sassuolo 7
11. Atalanta 6
12. Lecce 6
13. Udinese 4
14. Torino 4
15. Parma 4*
16. Monza 4
17. Genoa 4*
18. Fiorentina 4*
19. Bologna 2
20. Venezia 0
* hanno già giocato la 6^ giornata
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA
Genoa - Fiorentina 2-1
7' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (F)
Inter - Parma 3-0
13’ Sucic, 18’ rig. Calhanoglu, 31’ Thuram
Napoli - Frosinone 3-0
29’ rig. e 94’ De Bruyne, 32’ Lang
Como - Roma
11 ottobre, ore 12.30, DAZN
Lazio - Monza
11 ottobre, ore 15, DAZN
Lecce - Bologna
11 ottobre, ore 15, DAZN
Sassuolo - Milan
11 ottobre, ore 18, Sky e DAZN
Cagliari - Juventus
11 ottobre, ore 20.45, DAZN
Atalanta - Venezia
12 ottobre, ore 18.30, DAZN
Torino - Udinese
12 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN