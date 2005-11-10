Chivu e Allegri sorridono, ora tocca alle altre big: la classifica aggiornata e le ultime di formazione

L'Inter vince, il Napoli pure. Ora tocca alle altre big: la domenica della sesta giornata di Serie A vedrà scendere in campo Como e Roma, nello scontro diretto, ma anche Juventus e Milan, chiamate a dimostrare di essere uscite dalla rispettiva crisi. Curiosità anche per la Lazio di Gattuso: di seguito le probabili formazioni delle gare ancora da giocare, e la classifica aggiornata dopo le partite del sabato.

COMO-ROMA - Domenica 11 ottobre, ore 12.30

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Kone, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

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LAZIO-MONZA - Domenica 11 ottobre, ore 15.00

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

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LECCE-BOLOGNA - Domenica 11 ottobre, ore 15.00

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Maleh, Ilić; Pierotti, Esteban, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Palladino.

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SASSUOLO-MILAN - Domenica 11 ottobre, ore 18.00

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Allenatore: Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; G. Ramos. Allenatore: Amorim.

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CAGLIARI-JUVENTUS - Domenica 11 ottobre, ore 20.45

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Winks, Romano Adopo; Fazzini, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

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ATALANTA-VENEZIA - Lunedì 12 ottobre, ore 18.30

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Gaetano, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.

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TORINO-UDINESE - Lunedì 12 ottobre, ore 20.45

TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Fitz-Jim, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Kamara; Jovanovic, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

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SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 16 punti*

2. Roma 13

3. Lazio 13

4. Cagliari 12

5. Milan 11

6. Juventus 10

7. Como 10

8. Napoli 10*

9. Frosinone 10*

10. Sassuolo 7

11. Atalanta 6

12. Lecce 6

13. Udinese 4

14. Torino 4

15. Parma 4*

16. Monza 4

17. Genoa 4*

18. Fiorentina 4*

19. Bologna 2

20. Venezia 0

* hanno già giocato la 6^ giornata

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA

Genoa - Fiorentina 2-1

7' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (F)

Inter - Parma 3-0

13’ Sucic, 18’ rig. Calhanoglu, 31’ Thuram

Napoli - Frosinone 3-0

29’ rig. e 94’ De Bruyne, 32’ Lang

Como - Roma

11 ottobre, ore 12.30, DAZN

Lazio - Monza

11 ottobre, ore 15, DAZN

Lecce - Bologna

11 ottobre, ore 15, DAZN

Sassuolo - Milan

11 ottobre, ore 18, Sky e DAZN

Cagliari - Juventus

11 ottobre, ore 20.45, DAZN

Atalanta - Venezia

12 ottobre, ore 18.30, DAZN

Torino - Udinese

12 ottobre, ore 20.45, Sky e DAZN