Chivu promuove Bonny, ma oltre a Lautaro perde Pavard: Inter a Bologna in emergenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Bologna, mister Cristian Chivu è tornato sulla sconfitta in Champions League contro il Bruges, chiedendo una reazione immediata alla sua squadra: "Accettiamo le nostre responsabilità, accettiamo cosa non ha funzionato senza perdere di vista le cose buone che abbiamo fatto fino al gol del 2-1". Il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: "Ci prendiamo la responsabilità consapevoli che dobbiamo reagire. Nessuno ci aspetta". Sulla necessità di ritrovare equilibrio, Chivu ha spiegato: "Deve partire da me, che sono il primo responsabile. Dobbiamo trovare un pensiero comune e prenderci tutti delle responsabilità. Il Bruges è stato bravo a metterci in difficoltà, ma noi siamo calati e non abbiamo saputo reagire".

Lautaro, rientro dopo la sosta? Chivu non si sbilancia

Uno dei temi centrali della conferenza ha riguardato inevitabilmente le condizioni di Lautaro Martinez, fermato da un problema muscolare. Sui tempi di recupero, l'allenatore ha chiarito: "Non lo so, non sono medico, i tempi sono quelli, si parla di un rientro dopo la sosta". In assenza del capitano, Chivu non vuole però chiedere sforzi straordinari ai compagni: "Non dobbiamo chiedere gli straordinari, dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto con e senza Lautaro. Bonny è un grande attaccante, sappiamo quanto vale e anche per lui arriverà il momento di partire titolare. Siamo contenti di cosa fa per la squadra".

Chivu avverte i suoi sul Bologna e intanto perde anche Pavard

In chiusura, il tecnico della Beneamata ha presentato la sfida del Dall'Ara, sottolineando le qualità degli avversari: "Palladino è al Bologna da un mese, ha cambiato modulo e ha dato identità alla squadra. È una squadra organizzata, verticale, ha corsa e gamba. Se non corri come devi correre puoi andare in difficoltà". Dopo lo stop di Lautaro Martinez, Chivu dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Benjamin Pavard. Gli esami clinici e strumentali effettuati nelle scorse ore presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra: il difensore francese salterà ovviamente il Bologna e potrebbe restare ai box per almeno 20 giorni.