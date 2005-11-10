Como, tu si Paz: 4-1 allo United in Champions. Ma è allarme infortuni: anche Liberali ko

Una splendida seconda vittoria casalinga in Champions League per il Como di Fabregas, che stravince (4-1) al Sinigaglia contro il Manchester United nel segno di Nico Paz (due gol e un assist), con Douvikas e il poker di Ramon a comparire insieme sul tabellino marcatori, inutile il gol bandiera i Zirkzee nel finale. I lariani si portano a 6 punti in classifica nella massima competizione per club, con l'ambizione ormai di puntare - perché no - anche all'accesso diretto agli ottavi di finale di questo passo.

Le parole di Fabregas

"Spero che domani tutti i bambini possano andare a scuola con la maglietta biancoblù ed essere orgogliosi", ha dichiarato nel post-partita l'allenatore del Como, con il sorriso stampato per il secondo 4-1 di fila ottenuto, dopo quello con il Lipsia. "Da Cunha ha fatto una gara pazzesca, ma tutti mi sono piaciuti. Non voglio parlare dei singoli: ogni giocatore ha dato il massimo. Oggi ha funzionato tutto quello che avevamo pianificato di fare".

L'imprevisto più brutto

Non bastavano Assane Diao, Moise Kean, Trevoh Chalobah e Jesus Rodriguez. Adesso il Como dovrà incrociare le dita e sperare che non sia nulla di grave il problema avuto nel riscaldamento pre-Champions League da Mattia Liberali: il talentino di 19 anni, infatti, ha riportato un fastidio allo stinco destro e per questo Fabregas non se l'è sentita di rischiarlo contro il Manchester United. Da qui l'idea dell'allenatore catalano di premiare Lucas Da Cunha alto a destra. Nelle prossime ore, ad ogni modo, sono attese novità circa il giocatore italiano che arrivava da un momento di forma ottimo per via della rete sigillata contro la Fiorentina al Franchi domenica scorsa.

Carrick fa mea culpa

"Mi dispiace per i tifosi, hanno speso tanti soldi per viaggiare", ha esordito invece nel post-disfatta Michael Carrick, allenatore dei Red Devils. "Lo United gioca in Champions e vedere questa prestazione è una grandissima delusione per loro. Non possiamo giocare così, come collettivo è qualcosa che non va bene. In questo momento siamo lontani dal livello del Manchester, ma questa squadra ha dimostrato di poter ottenere grandi risultati. Dobbiamo fare molto meglio. Stasera non conto io, non so cosa accadrà, ma non sono io al centro di questa situazione. L'importante è questo club e quello che rappresenta, noi non siamo stati all'altezza".