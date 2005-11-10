Conference League, risultati e classifica: Atalanta impantanata a metà
Simone Bernabei
Serata amara per l'Atalanta in Conference League, con gli uomini di Sarri che escono sconfitti 2-0 dalla Cruyff Arena contro l'Ajax. Un risultato che lascia i bergamaschi impantanati al 15° posto in classifica, in attesa delle prossime 4 sfide. Frena anche il Brighton, grande favorita della competizione, mentre vanno forte Panathinaikos, Lugano e Trabzonspor, prime a punteggio pieno insieme ad altre 5 formazioni. Male anche il Getafe, altra squadra importante del torneo, che nell'ultima uscita ha perso 5-2 in casa proprio contro la squadra svizzera.
I risultati delle 18.45 in Conference League
Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5
Getafe-Lugano 2-5
Iberia 1999-Mjallby 1-1
Inter Escaldes-Univ. Craiova 1-3
Jablonec-Brighton 0-0
Kauno Zilgiris-Brann 1-4
Nordsjaelland-CSKA Sofia 2-2
Pafos-Riga 1-1
Stella Rossa-Copenaghen 2-2
Trabzonspor-Hearts 2-0
I risultati delle 21 in Conference League
Aarhus-Egnatia 1-1
Ajax-Atalanta 2-0
Borac-KuPS 2-0
Braga-Gent 2-0
Lincoln-Twente 1-4
Midtjylland-St. Truiden 0-1
Monaco-Friburgo 3-0
Thun-Hajduk Spalato 0-1
La classifica di Conference League
Panathinaikos 6 (+5)
Lugano 6 (+4)
Brann 6 (+4)
Trabzonspor 6 (+4)
Twente 6 (+4)
Monaco 6 (+4)
St. Truiden 6 (+3)
Hajduk Spalato 6 (+2)
Brighton 4 (+4)
FC Copenhagen 4 (+3)
Univ. Craiova 4 (+2)
Mjallby 4 (+2)
Ajax 3 (+1)
Borac Banja Luka 3 (+1)
Atalanta 3 (0)
Braga 3 (-1)
Gent 3 (-1)
Friburgo 3 (-2)
Nordsjaelland 2 (0)
Egnatia 2 (0)
Riga FC 2 (0)
Stella Rossa 1 (-1)
CSKA Sofia 1 (-1)
Jablonec 1 (-1)
Midtjylland 1 (-1)
Aarhus 1 (-1)
Pafos 1 (-2)
Hearts 1 (-2)
Iberia 1999 1 (-2)
Getafe 1 (-3)
Kairat Almaty 1 (-4)
Thun 0 (-2)
Lincoln 0 (-4)
KuPS 0 (-4)
Inter Escaldes 0 (-4)
Kauno Zalgiris 0 (-7)