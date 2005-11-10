Ecatombe Juventus, Spalletti perde anche Celik e Nico Gonzalez: salgono a 9 gli infortunati

Non è certo un momento fortunato per Luciano Spalletti, chiamato da un lato a risollevare una Juventus attardata in classifica e a recuperare terreno sulle dirette concorrenti, dall'altro a fare i conti con un'emergenza infortuni che si fa sempre più preoccupante. Una situazione complicata, che rischia di condizionare le scelte del tecnico e di rendere ancora più in salita il percorso dei bianconeri, costretti a inseguire risultati e continuità con una rosa sempre più falcidiata dalle assenze.

Celik e Nico Gonzalez si uniscono alla lista

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Zeki Celik e Nico Gonzalez, entrambi usciti acciaccati dalla sfida di Europa League contro il Rennes. Nelle scorse ore è arrivata la doccia freddissima per i bianconeri, che con una nota hanno comunicato la lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il turco e la lesione di basso grado del soleo destro per l'argentino. Per entrambi l'ipotesi di rientro più plausibile potrebbe essere la gara contro il Venezia del 22 novembre, dopo la sosta.

I nove fuori

In vista della gara di domenica pomeriggio contro il Lecce al Via del Mare (ore 18), Spalletti avrà gli uomini praticamente contati. Oltre a Celik e Nico Gonzalez, infatti, la Juventus dovrà rinunciare a Yildiz, Locatelli, Thuram, Conceicao, Ekhator, Grabara e Milik. Una vera e propria ecatombe per una squadra che viene additata di peccare di personalità e di leadership, ma che allo stesso tempo vede alcuni dei suoi titolarissimi ancora a lungo ai box.