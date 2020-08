Il Bayern è la squadra da battere. E rifila otto gol a Messi e Piquè

vedi letture

È un giorno storico per il Barcellona, in senso negativo, è una serata incredibile per il Bayern Monaco. Non c'è ancora nessun trofeo in bacheca, ma l'8-2 rifilato ai blaugrana candida con grande forza gli uomini di Hansi Flick alla vittoria finale. Giù la maschera, i bavaresi sono la miglior squadra vista finora nella final eight di Lisbona.

Grandissima partita di Davies e Gnabry, frecce acuminate che continuano a ferire, per tutta la partita, i difensori del Barcellona. Il migliore in campo è però Thomas Muller, autore di due gol, presente nel 2014 nell'1-7 della Germania in Brasile e in campo ora a Lisbona, nell'eccidio contro il Barça. "Sarà dura batterci per tutti", ha detto l'attaccante tedesco, felicissimo dopo la vittoria.