(In)finita tarantella allenatore per la Sampdoria, il Picerno a ora è deciso su Di Deo

Una giornata, quella da poco trascorsa, che è stata in qualche modo risolutiva per il Picerno, che, dopo l’esonero di Claudio De Luca, ha fatto sapere di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Guido Di Deo, già allenatore in seconda; non è specificato se temporaneamente o in modo definitivo, ma a Salerno si andrà intanto con lui in panchina. Lo scorso anno arrivò poi Bertotto, vedremo stavolta quale sarà il copione.

A ogni modo, la società rossoblù è decisa, cosa che non sembrava essere invece la Sampdoria almeno fino alle ultime ore, che hanno anche visto Attilio Lombardo dirigere l'allenamento di ieri pomeriggio, in attesa che venga nominato l'erede di Bernardo Corradi.

Al netto della folta margherita di nomi emersa, Fabrizio Castori, Michele Mignani, Giuseppe Iachini e Fabio Caserta, la scelta è ricaduta su Luca D'Angelo, nome che era già in pole nella mattinata di ieri: con l'ex Pisa e Spezia c'è un principio di accordo, le parti sono a lavoro per raggiungere l'intesa sulla base di un contratto di un anno e mezzo. Inizialmente il club sembrava intenzionato a un contratto fino a giugno, ma probabilmente, visto anche lo spessore del nome in questione, è opportuno arrivi la firma.