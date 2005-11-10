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Inter, Chivu e Akanji presentano il Brugge: "Vogliamo andare lontano in Champions"

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
13.10.2026 00:53I fatti del giorno
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Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge, Chivu e Akanji parlano di ambizioni, rotazioni e obiettivo prime otto.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la vittoria in campionato contro il Parma, torna il palcoscenico della Champions League. Questa sera alle 21 l'Inter tornerà sul prato di San Siro per sfidare il Club Brugge. Alla vigilia della partita hanno parlato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Cristian Chivu e il difensore Manuel Akanji

Chivu: "Faremo qualche cambio. Bisogna avere coraggio di sognare"

Qual è la percezione su questa competizione quest'anno?

"E' lo status di una società che ti impone di cercare di raggiungere gli obiettivi. Quando si tratta di sogno non vuol dire che si deve raggiungere, si deve trasformare in un gran bel lavoro. Bisogna cercare di migliorarsi a livello individuale e collettivo per avere un sogno così importante come vincere la Champions. Abbiamo una responsabilità nel capire lo status di una società che costringe a porsi grandi obiettivi, ma senza perdere di vista il percorso e tutti gli ingredienti che servono. Non ci sono soldi che possano portarti a comprare un trofeo, né un allenatore o giocatori che garantiscano questa vittoria. Devi avere il coraggio di sognare, ma conta più di tutto come lavori".

Cambierai diversi uomini?

"Qualche cambio si farà. Calha sta bene è uscito sano dalla sfida col Parma. E' a disposizione".

Spence a che punto è? Come sta Bastoni dopo la Nazionale?

"Spence ha una settimana di allenamento più 25 minuti di sabato in partita. Si è allenato ieri e oggi. Sta crescendo di condizione e mi fa piacere che si stia scrollando dalle spalle un po' di pressione e rabbia per i problemi fisici che aveva all'inizio. Aver avuto la possibilità di giocare gli ha dato adrenalina e fiducia. Bastoni ha sopportato ingiustizie per le reazioni dell'accaduto in campionato e con la Nazionale. Il suo valore sappiamo quanto sia importante per noi e per l'Italia. Non deve dimostrare niente a nessuno, è sempre stato di un certo valore e a volte ci si dimentica che bisogna prendersi cura dei nostri giocatori. Ale è un patrimonio importante".

Sul rendimento.

"Non sottovalutiamo nulla, abbiamo raggiunto una maturità che ci porta ad andare in campo con tanta responsabilità, con l’atteggiamento giusto, voglia di essere dominanti, ma allo stesso tempo con voglia di divertirci. Abbiamo margini di miglioramento perché è così nella nostra ambizione, le cose si possono fare meglio e dobbiamo farle meglio. Il gruppo è di altissimo livello, di un valore assoluto: la competizione dentro la squadra alza il livello dell’allenamento e il valore delle nostre ambizioni. Una società importante deve fare questi ragionamenti e costruire una rosa come la nostra. Si può sempre migliorare, non è una critica nei confronti della società”.

Sentite che con queste partite di Champions si deve andare tra le prime otto?

"Noi prendiamo partita per partita. Se parliamo nel mettere dentro quello che manca in questa mini competizione ci sono sette partite. La partita più importante è domani, giochiamo con una squadra propositiva che ti viene a prendere alta, ti attacca con tanti uomini. Ma siamo consapevoli di tutto ciò".

Che effetto le fa ritrovare Sommer?

"Il livello che lui ha raggiunto, il rispetto che ha avuto in questa società, nei tifosi.. bisogna ringraziarlo per questi tre anni. Anche con il suo valore l'Inter ha vinto".

Pensi che in Europa possa servire un atteggiamento diverso?

"Non decidiamo noi quello che dobbiamo fare, noi cerchiamo di mantenere la nostra identià. C'è anche un momento della partita che ti porta a fare certe scelte. A Madrid abbiamo anche quasi dominato, poi il loro gol ci ha costretti ad avere un atteggiamento diverso. Io voglio trasmettere coraggio e fiducia. Questo gruppo ha l'obiettivo di andare fino in fondo con un certo atteggiamento".

Pensi che le forze fresche possano essere determinanti ance in Champions?

"Io non parlo di prime e seconde linee. Io parlo di un gruppo in cui si sceglie in base alle energie e all'avversario, si gioca ogni tre giorni quindi si guarda anche l'aspetto mentale. Guardo anche chi è stato in nazionale, ci sono tante cose di cui si parla. C'è un gruppo che vuole essere competitivo. Sottolineo l'importanza dei cinque cambi che sono determinanti. Col Monza, col Napoli...chi è entrato ha fatto la differenza. Sono sicuro che questo gruppo rema nella stessa direzione. La stagione è lunga, abbiamo bisogno di energia".

Inter, Akanji: "Siamo fiduciosi sul percorso che possiamo fare, cominciamo a vincere domani"

Quanto sono importanti queste due partite di Champions ravvicinate?

"Sono molto importanti, ma iniziamo a pensare a una alla volta, prima c'è quella di domani. Poi ci concentreremo sul resto. Abbiamo perso la prima partita, ma vogliamo fare un passo in avanti".

Su che cosa si basa la tua convinzione di poter fare bene anche a un livello superiore?

"L'obiettivo è entrare nelle prime otto, vedremo poi cosa succederà. Ci sono tante cose diverse rispetto all'anno scorso, cominciamo però a far bene vincendo la partita di domani".

Hai visto cosa sta accadendo al City?

"Nonn sono molto preoccupato su quello che sta succedendo, sono concentrato sull’Inter. Ho vinto i miei titoli e so quello che abbiamo fatto in campo”.

Su cosa si basa la convinzione di far bene anche in Champions?

"Siamo molto fiduciosi sul percorso che possiamo fare, abbiamo visto che abbiamo tante alternative, anche quando cambia la formazione abbiamo la possibilità di far bene. Sono molto fiducioso su quello che può accadere quest'anno".

Hai scambiato qualche messaggio con Sommer?

"Ho parlato con lui due giorni fa, siamo amici".

In cosa siete migliorati più delle altre?

"Vogliamo andare lontano in Champions League. Mi trovo molto bene qui, vogliamo ripeterci in Italia e vediamo cosa accadrà in Europa".

Domani è una partita da non sbagliare?

"Anche se dovessimo perdere ci sarebbero altre sei partite. Ovviamente vogliamo vincere, la vittoria per i nostri fan è alla portata e vedremo cosa accadrà”.

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