All'Inter bastano 30 minuti per chiudere la pratica Parma. Chivu: "Contento dell'energia"

L'Inter 'liquida' la questione Parma nel giro di 30 minuti e dopo il primo tempo entra in campo per gestire il vantaggio, triplo, accumulato. Segna subito Sucic approfittando di una dormita di Corvi-Keita, poi Calhanoglu fa bis su calcio di rigore, conquistato da Esposito. Chiude il discorso tre punti il terzo gol di Thuram, stavolta tutto merito dei nerazzurri, coi ducali che si sbilanciato e lasciano campo agli avversari.

"Serve lucidità nei vari momenti della partita"

Così Alberto Gilardino dopo la gara: "Credo che bisogna essere sempre lucidi nei vari momenti della partita, in base a con chi giochi e cosa affronti. Credo che la fotografia di stasera sia che il Parma è partito bene ma quando commetti ingenuità paghi qualcosa. Al 20esimo essere sotto 2-0 diventa difficile. Mi porto dietro dei feedback positivi nei singoli e dal secondo tempo perché siamo rimasti in partita. Avevo chiesto questo ai ragazzi. Sono più arrabbiato per il terzo gol preso. Venire qui e avere 3-4 situazioni importanti non è semplice, c'è amarezza ma sono fiducioso".

"Non sapevamo come sarebbero andate le cose"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha commentato così il successo sulla sua ex squadra: “Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero andate le cose. Abbiamo lavorato bene in questo periodo, i giocatori si sono allenati bene, e anche i nazionali hanno dato il loro apporto. Sono contento dell’energia, della qualità, di come ci siamo adattati all’avversario. Non avevamo tante loro informazioni e mi fa piacere aver messo in campo giocatori indietro nei minutaggi. Sono contento di aver fatto riposare anche qualche nazionale che aveva dato tanto”.