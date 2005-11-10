Italiano, rimpianti al Besiktas. Tonfo Lione con Fonseca: Europa League, risultati e classifica

La terza giornata di Europa League, valida per la League Phase, regala pioggia di gol e verdetti netti. L'AZ Alkmaar travolge 4-0 l'Ararat-Armenia, l'Union SG ne rifila quattro all'Hapoel Beer Sheva e la Real Sociedad ne fa ben sei al Lillestrom. Impresa del NEC Nijmegen, che passa 4-2 in casa della Dinamo Zagabria con la doppietta di Linssen, mentre il Benfica cala il poker sul campo dell'Omonia. Successi interni e di misura per Bayer Leverkusen (2-0 con doppietta di Hofmann), Olympiakos, Anderlecht e Levski Sofia, oltre al blitz esterno del Celta Vigo contro il Celtic.

In chiave Serie A spiccano i volti noti: Jesper Lindstrom (in prestito con diritto di riscatto dal Napoli) va a segno per il Salisburgo, poi fermato sul 2-2 dal Celje. Serata da incubo invece per l'ex tecnico di Roma e Milan Paulo Fonseca, travolto con il suo Lione dall'Hoffenheim di uno scatenato Kramaric (doppietta e assist). Il Marsiglia cade a Graz contro lo Sturm, mentre il Sunderland si aggrappa al portiere Roefs per strappare un 1-1 sul campo del Lech Poznan. Spettacolo e rimpianti infine a Istanbul tra Besiktas e Crystal Palace: finisce 2-2 con gol turco di Olaitan e ribaltone inglese firmato Yeremy Pino-Mateta, con le aquile nere poi frenate nel finale dal rosso ad Akdag.

La classifica di Europa League

1. Benfica 9 punti (dr +8)

2. Bayer Leverkusen 9 (dr +8)

3. Bournemouth 9 (dr +7)

4. Ferencvaros 9 (dr +6)

5. Olympiakos 9 (dr +3)

6. Royal Union Saint Gilloise 7 (dr +7)

7. Juventus 7 (dr +6)

8. Besiktas 7 (dr +4)

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9. Sunderland 7 (dr +2)

10. AZ Alkmaar 6 (dr +4)

11. Omonia 6 (dr +1)

12. Lione 6 (dr -1)

13. Rennes 5 (dr +1)

14. Real Sociedad 4 (dr +5)

15. Crystal Palace 4 (dr +3)

16. Sparta Praga 4 (dr +2)

17. Levski 4 (dr 0)

18. Dinamo Zagabria 4 (dr -1)

19. Sturm Graz 4 (dr -2)

20. NEC Nijmegen 4 (dr -3)

21. Salisburgo 4 (dr -3)

22. Andrlecht 3 (dr +1)

23. Hoffenheim 3 (dr 0)

24. Milan 3 (dr -1)

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25. Celta Vigo 3 (dr -1)

26. OFI Creta 3 (dr -1)

27. Jagiellonia 3 (dr -2)

28. Torreense 3 (dr -3)

29. Celje 1 (dr -5)

30. Hapoel Beer Sheva 1 (dr -5)

31. Lillestrom 1 (dr -7)

32. Lech 1 (dr -8)

33. Viktoria Plzen 0 (dr -5)

34. Marsiglia 0 (dr -5)

35. Celtic 0 (dr -6)

36. Ararat Armenia 0 (dr -9)

Europa League, i risultati del terzo turno di League Phase

Besiktas - Crystal Palace 2-2

Bournemouth - Milan 3-0

Celje - Salisburgo 2-2

Celtic - Celta Vigo 1-2

Hoffenheim - Lione 3-0

Jagiellonia - Anderlecht 0-3

Lillestrom - Real Sociedad 0-6

Olympiakos - Sparta Praga 1-0

Omonia - Benfica 1-4

Viktoria Plzeň - Levski 1-2

Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-4

Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-4

Ferencvaros - Torreense 4-1

Juventus - Rennes 2-2

Lech - Sunderland 1-1

OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2

Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0

Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0