Italiano, rimpianti al Besiktas. Tonfo Lione con Fonseca: Europa League, risultati e classifica
Yvonne Alessandro
La terza giornata di Europa League, valida per la League Phase, regala pioggia di gol e verdetti netti. L'AZ Alkmaar travolge 4-0 l'Ararat-Armenia, l'Union SG ne rifila quattro all'Hapoel Beer Sheva e la Real Sociedad ne fa ben sei al Lillestrom. Impresa del NEC Nijmegen, che passa 4-2 in casa della Dinamo Zagabria con la doppietta di Linssen, mentre il Benfica cala il poker sul campo dell'Omonia. Successi interni e di misura per Bayer Leverkusen (2-0 con doppietta di Hofmann), Olympiakos, Anderlecht e Levski Sofia, oltre al blitz esterno del Celta Vigo contro il Celtic.
In chiave Serie A spiccano i volti noti: Jesper Lindstrom (in prestito con diritto di riscatto dal Napoli) va a segno per il Salisburgo, poi fermato sul 2-2 dal Celje. Serata da incubo invece per l'ex tecnico di Roma e Milan Paulo Fonseca, travolto con il suo Lione dall'Hoffenheim di uno scatenato Kramaric (doppietta e assist). Il Marsiglia cade a Graz contro lo Sturm, mentre il Sunderland si aggrappa al portiere Roefs per strappare un 1-1 sul campo del Lech Poznan. Spettacolo e rimpianti infine a Istanbul tra Besiktas e Crystal Palace: finisce 2-2 con gol turco di Olaitan e ribaltone inglese firmato Yeremy Pino-Mateta, con le aquile nere poi frenate nel finale dal rosso ad Akdag.
La classifica di Europa League
1. Benfica 9 punti (dr +8)
2. Bayer Leverkusen 9 (dr +8)
3. Bournemouth 9 (dr +7)
4. Ferencvaros 9 (dr +6)
5. Olympiakos 9 (dr +3)
6. Royal Union Saint Gilloise 7 (dr +7)
7. Juventus 7 (dr +6)
8. Besiktas 7 (dr +4)
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9. Sunderland 7 (dr +2)
10. AZ Alkmaar 6 (dr +4)
11. Omonia 6 (dr +1)
12. Lione 6 (dr -1)
13. Rennes 5 (dr +1)
14. Real Sociedad 4 (dr +5)
15. Crystal Palace 4 (dr +3)
16. Sparta Praga 4 (dr +2)
17. Levski 4 (dr 0)
18. Dinamo Zagabria 4 (dr -1)
19. Sturm Graz 4 (dr -2)
20. NEC Nijmegen 4 (dr -3)
21. Salisburgo 4 (dr -3)
22. Andrlecht 3 (dr +1)
23. Hoffenheim 3 (dr 0)
24. Milan 3 (dr -1)
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25. Celta Vigo 3 (dr -1)
26. OFI Creta 3 (dr -1)
27. Jagiellonia 3 (dr -2)
28. Torreense 3 (dr -3)
29. Celje 1 (dr -5)
30. Hapoel Beer Sheva 1 (dr -5)
31. Lillestrom 1 (dr -7)
32. Lech 1 (dr -8)
33. Viktoria Plzen 0 (dr -5)
34. Marsiglia 0 (dr -5)
35. Celtic 0 (dr -6)
36. Ararat Armenia 0 (dr -9)
Europa League, i risultati del terzo turno di League Phase
Besiktas - Crystal Palace 2-2
Bournemouth - Milan 3-0
Celje - Salisburgo 2-2
Celtic - Celta Vigo 1-2
Hoffenheim - Lione 3-0
Jagiellonia - Anderlecht 0-3
Lillestrom - Real Sociedad 0-6
Olympiakos - Sparta Praga 1-0
Omonia - Benfica 1-4
Viktoria Plzeň - Levski 1-2
Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-4
Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-4
Ferencvaros - Torreense 4-1
Juventus - Rennes 2-2
Lech - Sunderland 1-1
OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2
Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0
Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0