Juric resta, rinnova e rilancia. La lista della spesa per il Verona: "Ne voglio 15, no Mandzukic"

Ivan Juric resta, rinnova e rilancia. L'allenatore croato, che ha scelto di legarsi all'Hellas Verona fino al 2023 nonostante le tante offerte ricevute in questi mesi, ha già le idee chiarissime in vista della prossima stagione. Lo ha confermato lui stesso, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Genoa, valido per l'ultima giornata del campionato 2019-2020: "Più o meno dobbiamo prenderne una quindicina, ma in quei quindici ci sono giocatori che vogliamo riconfermare, giocatori che erano in prestito e che sanno già come muoversi all'interno della nostra squadra", le sue dichiarazioni prive di dubbi.

Da chi ripartirebbe di preciso? Anche qui, l'elenco di mister Juric è già stato scritto da tempo: "Lo sapete anche voi da chi ripartirei... Ad esempio da Faraoni, poi ci sono Pessina e Gunter". Chi invece non è un'opzione è il suo esperto connazionale Mario Mandzukic , accostato anche alla maglia gialloblù per un possibile ritorno in Serie A dopo la breve esperienze in Qatar: "Mario non è un'opzione che ci interessa, andremo su altro", gli ha subito chiuso le porte in faccia il tecnico degli scaligeri. Che ha, al contempo, assicurato massima professionalità nella gara contro il Genoa, rispondendo alle preoccupazioni del presidente del Lecce Sticchi Damiani . Il Grifone, in quest'ultimo turno, si giocherà d'altronde la salvezza a distanza proprio coi salentini.