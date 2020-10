Juve attivissima sul mercato: Chiesa l'obiettivo principale, Rugani e De Sciglio con le valigie

vedi letture

Juventus attivissima in questi ultimi giorni di mercato, tra entrate e uscite. Federico Chiesa è sicuramente il primo obiettivo di Paratici: oggi può essere il giusto per i contatti decisivi con l'entourage del classe '97, che ha già da tempo un accordo di massima coi bianconeri, ma soprattutto con la Fiorentina, che potrebbe essere convinta con un'offerta ufficiale di prestito biennale oneroso (10 + 10 milioni) con obbligo di riscatto a 40 milioni per un totale di 60 milioni di euro complessivi. Una cifra molto vicina, dunque, a quella che il presidente Commisso ha sempre dichiarato di voler incassare e un'operazione che prevedrebbe anche il rinnovo "formale" di Chiesa coi viola, visto che il suo accordo attuale scade nel 2022.

Tutto passa però anche dalle partenze, col solito Douglas Costa in stand-by proprio nella posizione del calciatore della Fiorentina e anche due situazioni in evoluzione in difesa: parliamo di Daniele Rugani, che nelle prossime ore dovrà dare una risposta definitiva al Valencia (accordo vicino tra club sulla base di un prestito secco con bonus e indennizzi), e Mattia De Sciglio, laterale che la Vecchia Signora è pronta a far partire viste le diverse offerte in arrivo.