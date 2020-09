Juventus, Roma, Napoli e Dzeko. Tutti aspettano il sì di Arek Milik ai giallorossi

vedi letture

Luis Suarez sembra essere definitivamente uscito dai radar della Juventus. Con buona pace del Pistolero, del Barcellona e di quei tifosi juventini che già sognavano il tridente delle meraviglie con CR7 e Dybala. Per questo, la Juventus si è rifatta sotto con forza per Edin Dzeko: con la Roma esiste una sorta di accordo di base a 15 milioni di euro e pure col bomber bosniaco l'intesa c'è, da capire se biennale o triennale. Cosa manca allora?

Ironia della sorte, la Juventus (e la Roma quindi) non può ancora far arrivare Dzeko alla Continassa per colpa di... Arek Milik. Già, proprio il polacco che soprattutto a inizio mercato era stato avvicinato con forza dai bianconeri. E proprio questo gradimento ha fatto venire pensieri ambiziosi all'attaccante del Napoli. Che ieri non si è allenato col gruppo azzurro, si è incontrato coi suoi agenti e avrebbe iniziato a pensare seriamente al passaggio in giallorosso. Tanto che nella giornata di oggi andrà in scena un faccia a faccia fra la società giallorossa e l'entourage del giocatore per fare il punto e provare, magari, a sbloccare la trattativa. Quella fra Roma e Milik, ma pure quella fra Juventus e Dzeko.