Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

L’Atalanta cala il tris e scaccia le critiche, ma Sarri sorride a metà e si infuria per il ko di Raspadori

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
16.10.2026 00:42I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Serata da croce e delizia per l'Atalanta, al debutto in Conference League contro i ciprioti del Pafos. Delizia perché la Dea non solo si è imposta con un convincente 3-1, il secondo in pochi giorni, ma soprattutto perché alla New Balance Arena gli uomini di Maurizio Sarri hanno tirato fuori probabilmente la miglior prestazione da inizio stagione, mettendo a tacere un po' di quelel critiche che erano arrivate prima della sosta. Croce perché in un'infermeria già intasata da Hien, Kossounou, Bellanova, Scalvini e Kessie si va ad unire anche Raspadori, fermato al 20' da un risentimento muscolare che - in attesa degli esami più approfonditi - lo terrà fuori dalla trasferta contro il Milan.

La partita

Come già accaduto lunedì contro il Venezia, anche stavolta all’Atalanta basta un tempo per mettere in discesa la partita e costruire un rassicurante vantaggio di tre reti. La squadra nerazzurra parte fortissimo e sblocca il risultato dopo appena 50 secondi con Elmas, che trova il suo primo gol con la maglia della Dea sfruttando al meglio il suggerimento di Raspadori e lo splendido velo di Scamacca, bravo a liberargli lo spazio necessario per colpire. Al 18’ arriva il raddoppio: Zalewski si procura un calcio di rigore dopo una bella progressione in area e Raspadori si presenta dal dischetto, trasformando con grande freddezza. L’Atalanta continua a controllare il gioco e, poco prima dell’intervallo, cala il tris con Scamacca. Il centravanti italiano si inserisce alla perfezione tra le maglie larghissime della difesa cipriota, si ritrova a tu per tu con Majecki e non sbaglia, coronando un primo tempo da protagonista. Nella ripresa il ritmo inevitabilmente cala, con la Dea che amministra il risultato senza particolari affanni e risparmia energie preziose in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica, infatti, i bergamaschi saranno attesi dalla delicata trasferta di San Siro contro il Milan, un appuntamento che potrebbe aver spinto la squadra a gestire le forze una volta messo al sicuro il risultato. Nonostante il controllo della gara, i padroni di casa hanno comunque l’opportunità di arrotondare ulteriormente il punteggio: prima Zalewski e poi De Ketelaere vanno vicini al poker, senza però trovare la via della rete. Nel finale arriva invece il gol della bandiera del Pafos, con Biel che controlla il pallone in area e calcia di prima intenzione, sorprendendo un Carnesecchi non impeccabile nella circostanza. Una piccola macchia nel finale di una serata che consegna comunque all’Atalanta una vittoria convincente e un’importante iniezione di fiducia.

QUI le pagelle a cura della redazione di TMW.

Le parole di Sarri

Maurizio Sarri, nel post partita, ha analizzato così la vittoria: "Siamo entrati bene in partita e, a differenza della gara con il Venezia, abbiamo avuto tantissime occasioni. Stasera abbiamo scelto meglio quando andare diretti e quando palleggiare: non abbiamo concesso praticamente nulla all'avversario, se non quella palla nel finale per cui mi dispiace aver preso gol. Il divario tecnico si è visto perché abbiamo fatto una buona partita; in queste sfide c’è sempre il rischio di non vederlo, anche perché il Pafos contro la Fiorentina ha perso solo 3-2 sul finale, quindi non era una pratica semplicissima. La squadra ha fatto bene, sono due partite in cui abbiamo innalzato notevolmente la capacità di essere pericolosi e ora dobbiamo trovare anche equilibrio e solidità". E sull'infortunio di Raspadori: "Fai un esposto alla Lega, all'UEFA, alla FIFA... Sono troppi per tutti, non solo per noi. Siamo sottoposti a un calendario assurdo con tutte le conseguenze del caso. Ho letto di diverse situazioni in questi tre giorni europei, quindi è un rischio che purtroppo si corre. In più, quando i giocatori tornano dalle Nazionali, è un altro rischio: Scalvini si è fatto male appena rientrato dalla Nazionale e Raspadori è tornato pure lui acciaccato dalla Nazionale. Questo è il calendario e la grande meraviglia che mi fa è vedere che l'Associazione Calciatori non dice niente".

Articoli correlati

Immagine news 1
Atalanta, Sarri: "Valuteremo Raspadori. Contento per Zalewski e Pasalic"
Immagine news 2
Atalanta, Sarri: "Infortuni? Calendario assurdo, l'Associazione Calciatori non dice niente"
Immagine news 3
Atalanta-Pafos 3-1, le pagelle: sprazzi di vero Sarrismo nella Dea, Raspadori croce e delizia

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:56 I fatti del giorno
Lautaro fuori fino alla sosta, poi Kone, Diao e ora pure Raspadori: Europa amarissima per le italiane
Immagine news 2
00:53 I fatti del giorno
Europa League, tutti i risultati della 2^ giornata e la classifica: sorride Vincenzo Italiano
Immagine news 3
00:49 I fatti del giorno
Conference League, tutti i risultati della 1^ giornata e la classifica: il Brighton guarda tutti dall'alto
Immagine news 4
00:45 I fatti del giorno
Juventus letale in Europa League, grazie al doppio centravanti. C'è un caso Conceicao?
Immagine news 5
00:42 I fatti del giorno
L’Atalanta cala il tris e scaccia le critiche, ma Sarri sorride a metà e si infuria per il ko di Raspadori
Immagine news 6
00:38 I fatti del giorno
Il Milan d'Europa League gioca a poker. Cisse spaziale, ne fa 3: è nata una stella?
Immagine news 7
00:34 I fatti del giorno
Presente al SudTirol e possibile futuro al Milan: per Plizzari si potrebbe chiudere un cerchio
Ieri
Immagine news 8
00:56 I fatti del giorno
Champions finora amara per le italiane: i risultati e la classifica dopo la seconda giornata
Immagine editoriale di Marco Conterio
Cissé il manifesto del progetto Cardinale ma è incomprensibile aver tenuto fuori Bartesaghi per Estupinan. Kolo Muani top nel suo vero ruolo ma lì ci sono già Yildiz e Alajbegovic...
Primo piano
Immagine top news n.0 Lautaro fuori fino alla sosta, poi Kone, Diao e ora pure Raspadori: Europa amarissima per le italiane
Immagine top news n.1 Juventus letale in Europa League, grazie al doppio centravanti. C'è un caso Conceicao?
Immagine top news n.2 Il Milan d'Europa League gioca a poker. Cisse spaziale, ne fa 3: è nata una stella?
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti: "A Conceicao conviene avercela con se stesso. Spiegherà"
Immagine top news n.4 Atalanta, buona la prima in Conference: Elmas, Raspadori e Scamacca firmano il 3-1 col Pafos
Immagine top news n.5 We love Cisse. È il più giovane italiano a segnare 3 reti in Europa, il futuro è suo
Immagine top news n.6 Salisburgo-Milan 0-4, le pagelle: Cisse devastante. Hutchinson, che bella sorpresa
Immagine top news n.7 Leonardo Pavoletti dà l'addio al calcio giocato. Ora lo attende un futuro da direttore sportivo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.3 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.4 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news Serie A n.2 Giannichedda sulla Roma: "Comunque esce rafforzata dalla sfida col Real"
Immagine news Serie A n.3 Milanese sul Napoli: "Non c'è troppo feeling tra Allegri e De Bruyne"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Immagine box news Serie A Lazio, idee di mercato per il futuro: nel mirino c'è Filippo Toscano della Reggina
Immagine box news Serie A Joao Pedro applaude il Cagliari: "Momento bellissimo. Maldini? Speriamo arrivi il quinto gol"
Immagine box news Serie A Napoli, sfida ad Arsenal e Chelsea per Aranda del Boca Juniors
Immagine box news Serie A Perrotti e il ritiro con la Fiorentina prima squadra: "Non ci credevo. Sogno il Franchi"
Immagine box news Serie A Cisse, tre gol da centravanti: "I movimenti sono quelli, me li porto dietro dalla Nazionale"
Serie B
Immagine box news Serie B Nastase su Mantova-Palermo: "Per i rosanero non sarà una passeggiata, ma vinceranno"
Immagine box news Serie B Caso Manchester City, Alosi rassicura il Palermo: "Non rischia nulla a livello sportivo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, la tifoseria ci crede: in più di 900 saranno al Bentegodi di Verona domani
Immagine box news Serie B Juve Stabia, a rischio i 5 milioni per il Menti: la priorità è passata da massima a minima
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Per raggiungere la salvezza serve essere tutt'uno con la piazza"
Immagine box news Serie B Serie B, sarà l'anticipo Hellas-Catanzaro a essere trasmesso da DAZN in modalità gratuita
Serie C
Immagine box news Serie C Savoia, la Lega Pro dà l'ok al Giraud: le gare interne si torneranno a giocare lì
Immagine box news Serie C Perugia, tegola Bartolomei: si è operato alla caviglia. Almeno tre mesi di stop
Immagine box news Serie C Livorno, C. Lucarelli su Regazzetti: "Leggendo certi commenti mi sono vergognato"
Immagine box news Serie C Livorno, A. Lucarelli: "Regazzetti operato per un tumore. Letti commenti sgradevoli"
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23, ricorso degli orobici: il Giudice Sportivo non omologa il risultato
Immagine box news Serie C Il sindaco Leccese su Vaughn: "Immagino sia interessato anche al Bari. Non solo agli stadi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 ottobre 1983, l'ultima di Giorgio Chinaglia. È un'amichevole fra Cosmos e Lazio
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio