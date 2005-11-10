Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

La Lazio ritrova Pellegrini e sfida la Juve senza paura. Spalletti non scioglie i dubbi davanti

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
18.10.2026 00:42I fatti del giorno
Fonti preferite
Spalletti valuta qualche rotazione per la Juve dopo gli impegni ravvicinati, mentre Gattuso vuole una Lazio aggressiva e senza paura a Torino.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Luciano Spalletti prepara la sua Juventus alla sfida contro una Lazio che considera particolarmente pericolosa, sottolineando la qualità dei singoli e la solidità della squadra allenata da mister Gattuso, "il migliore finora con Pisacane e Alvini". Il tecnico bianconero, intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, ha spiegato che dovrà gestire le energie dopo la trasferta europea contro il Celta Vigo, con possibili rotazioni legate al calendario. Ancora da sciogliere i dubbi in attacco: Woltemade e Kolo Muani potrebbero partire insieme, ma Spalletti vuole preservare alternative dalla panchina. "A volte non fai giocare il migliore del momento, ma chi è più fresco", ha detto parlando dei due attaccanti.

Gattuso: "Nessuna paura, dobbiamo giocarcela"

Mister Gennaro Gattuso, dal canto suo, non vuole una Lazio intimorita dalla trasferta contro la Juventus, nonostante riconosca il valore dei bianconeri. Dopo un avvio positivo, con 16 punti raccolti nelle prime sei giornate secondo quanto riportato alla vigilia, i biancocelesti cercano un altro risultato importante. "Sono più forti di noi, ma voglio vedere una squadra che se la gioca e ribatte colpo su colpo", ha affermato l'ex ct. Per riuscirci serviranno intensità, aggressività e attenzione nelle letture difensive: "Se ci mettiamo nel capanno non andiamo da nessuna parte".

Pellegrini torna a disposizione della Lazio

La Lazio ritrova intanto Luca Pellegrini, reintegrato in lista e convocabile per la trasferta di Torino, anche se Gattuso non ha anticipato le proprie scelte di formazione durante la conferenza stampa delle scorse ore.

Articoli correlati

Immagine news 1
Spalletti torna sulla lite con Pisacane: "Non sono andato lì per litigare, non ho fatto nulla"
Immagine news 2
Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Raffaele Di Napoli saluta il Giugliano
Immagine news 3
18 ottobre 1989, van Basten e Rijkaard fanno ammattire il Real Madrid. Finirà due a zero

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:53 I fatti del giorno
Non c'è Real che tenga: la Roma si rialza subito, Genoa ko. Gasperini aggiorna su Dybala
Immagine news 2
00:49 I fatti del giorno
I cambi di Chivu per il sorriso dell'Inter. Bologna ribaltato, i rossoblù durano un tempo
Immagine news 3
00:45 I fatti del giorno
Adams gol, Stankovic para tutto: Venezia-Napoli 1-0. Scossa Nicola, Allegri ancora ko
Immagine news 4
00:42 I fatti del giorno
La Lazio ritrova Pellegrini e sfida la Juve senza paura. Spalletti non scioglie i dubbi davanti
Immagine news 5
00:38 I fatti del giorno
Atalanta a San Siro senza Raspadori e l'ex Kessié, il Milan di Amorim benedice il turnover
Immagine news 6
00:34 I fatti del giorno
Cannavaro riparte dal Giugliano, Calabro si gioca il futuro a Padova
Ieri
Immagine news 7
00:53 I fatti del giorno
Chivu promuove Bonny, ma oltre a Lautaro perde Pavard: Inter a Bologna in emergenza
Immagine news 8
00:49 I fatti del giorno
Napoli, Allegri predica calma prima di Venezia. "Troveremo le soluzioni ai nostri problemi"
Immagine editoriale di Tommaso Bonan
La Roma dimentica il Real, l'Inter dimentica il Brugge, il Napoli si dimentica di giocare. L'avvio horror di Allegri che fa tremare De Laurentiis
Primo piano
Immagine top news n.0 Non c'è Real che tenga: la Roma si rialza subito, Genoa ko. Gasperini aggiorna su Dybala
Immagine top news n.1 I cambi di Chivu per il sorriso dell'Inter. Bologna ribaltato, i rossoblù durano un tempo
Immagine top news n.2 Adams gol, Stankovic para tutto: Venezia-Napoli 1-0. Scossa Nicola, Allegri ancora ko
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma scavalca la Lazio e si porta a -2 dalla vetta
Immagine top news n.4 Roma-Genoa 2-0, le pagelle: Castro da cineteca, ma è Lulli MVP. El Shaarawy sulla traversa
Immagine top news n.5 Adams nuovo Doge di Venezia: ecco quanto può costare il colpo più caro della storia del club
Immagine top news n.6 Com'è andata la prima Inter senza Lautaro? Thuram e Bonny decisivi, Pio Esposito rimandato
Immagine top news n.7 D'Amico: "Endrick a gennaio? Vogliamo calciatori forti e trattenere chi arriva in prestito"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.3 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.4 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Nicola e la richiesta di sostegno ai tifosi del Venezia per Adams: "Non era un rimprovero"
Immagine box news Serie A Spalletti torna sulla lite con Pisacane: "Non sono andato lì per litigare, non ho fatto nulla"
Immagine box news Serie A Como, Diao rompe il silenzio dopo l'infortunio: "La riabilitazione è iniziata, torno presto"
Immagine box news Serie A Nuova partenza a handicap per l'Inter, Carlos Augusto: "Recuperare togli energie. Miglioreremo"
Immagine box news Serie A Napoli in difficoltà, Di Lorenzo: "Allegri ci ha detto di stare uniti e fare tutti qualcosa in più"
Immagine box news Serie A Roma, de Roon: "Il gol al Real? Ero felicissimo, non sapevo come esultare"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Moreo: "Tramoni è un giocatore pazzesco, è importante averlo ritrovato"
Immagine box news Serie B Cremonese, Thorsby: "Siamo in una situazione difficile, ma abbiamo tutto per uscirne"
Immagine box news Serie B Mantova, la carica di Trimboli: "Tutte le squadre devono rispettarci"
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia: "Il passivo troppo pesante, la rete di Moreo ha rotto gli equilibri
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco: "Vittoria meritata, escluso un quarto d'ora non c'è stata partita"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Raffaele Di Napoli saluta il Giugliano
Immagine box news Serie C Serie C, il Potenza vince ancora: 2-1 al Catania. Pari fra Salernitana e Scafatese, bene il Treviso
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli verso il Crotone: “La vittoria sembra scontata, ma non sarà così”
Immagine box news Serie C Giugliano, fatta per Cannavaro. Accordo fino a giugno con opzione per il tecnico
Immagine box news Serie C Giugliano, Paolo Cannavaro per la panchina: trattativa chiusa. Ora il Foggia
Immagine box news Serie C Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Tatomir
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
18 ottobre 1989, van Basten e Rijkaard fanno ammattire il Real Madrid. Finirà due a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio