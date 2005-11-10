La Lazio ritrova Pellegrini e sfida la Juve senza paura. Spalletti non scioglie i dubbi davanti

Mister Luciano Spalletti prepara la sua Juventus alla sfida contro una Lazio che considera particolarmente pericolosa, sottolineando la qualità dei singoli e la solidità della squadra allenata da mister Gattuso, "il migliore finora con Pisacane e Alvini". Il tecnico bianconero, intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, ha spiegato che dovrà gestire le energie dopo la trasferta europea contro il Celta Vigo, con possibili rotazioni legate al calendario. Ancora da sciogliere i dubbi in attacco: Woltemade e Kolo Muani potrebbero partire insieme, ma Spalletti vuole preservare alternative dalla panchina. "A volte non fai giocare il migliore del momento, ma chi è più fresco", ha detto parlando dei due attaccanti.

Gattuso: "Nessuna paura, dobbiamo giocarcela"

Mister Gennaro Gattuso, dal canto suo, non vuole una Lazio intimorita dalla trasferta contro la Juventus, nonostante riconosca il valore dei bianconeri. Dopo un avvio positivo, con 16 punti raccolti nelle prime sei giornate secondo quanto riportato alla vigilia, i biancocelesti cercano un altro risultato importante. "Sono più forti di noi, ma voglio vedere una squadra che se la gioca e ribatte colpo su colpo", ha affermato l'ex ct. Per riuscirci serviranno intensità, aggressività e attenzione nelle letture difensive: "Se ci mettiamo nel capanno non andiamo da nessuna parte".

Pellegrini torna a disposizione della Lazio

La Lazio ritrova intanto Luca Pellegrini, reintegrato in lista e convocabile per la trasferta di Torino, anche se Gattuso non ha anticipato le proprie scelte di formazione durante la conferenza stampa delle scorse ore.