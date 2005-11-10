La Lazio torna prima, Milan-Como: sorpasso e controsorpasso: la classifica di Serie A aggiornata

La domenica di Serie A che si siamo appena lasciati alle spalle ha contribuito a movimentare parecchio la classifica del campionato italiano, con la Lazio che, battendo la Juventus, ha nuovamente agganciato l'Inter in testa alla classifica. Punti importanti anche per il Como, vittorioso al Franchi contro la Fiorentina, ma dopo aver operato il sorpasso ai danni del Milan, i lariani sono stati nuovamente scavalcati dai rossoneri, che hanno battuto l'Atalanta a San Siro.

Successo importantissimo nelle parti basse della classifica invece per il Lecce, in chiave salvezza: i giallorossi hanno schiantato l'Udinese in trasferta, portandosi a quota nove e mettendo Runjaic in bilico, visti i soli 4 punti fatti dai friulani nelle prime sette giornate.

Domani le due gare che completeranno il settimo turno del massimo campionato, con il Monza che riceverà il Cagliari e il Torino che farà visita al Parma, per due gare fondamentali per la corsa salvezza delle squadre impegnate.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 19 punti (7 partite giocate)

Lazio 19 (7)

Roma 17 (7)

Milan 15 (7)

Como 14 (7)

Cagliari 13 (6)

Frosinone 13 (7)

Juventus 11 (7)

Napoli 10 (7)

Atalanta 9 (7)

Lecce 9 (7)

Sassuolo 8 (7)

Torino 7 (6)

Bologna 5 (7)

Monza 4 (6)

Parma 4 (6)

Udinese 4 (7)

Genoa 4 (7)

Fiorentina 4 (7)

Venezia 3 (7)