Napoli, Allegri annuncia Milinkovic-Savic titolare, Rafa Marin avverte: "Davanti sono veloci"

Appena archiviato il successo contro il Frosinone, è già tempo di Champions League per il Napoli. Questa sera la formazione azzurra disputerà la seconda giornata della League Phase di Champions League in Spagna, sul campo del Villarreal alle 21. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri e Rafa Marin.

Napoli, Allegri: "McTominay sta meglio. Mercoledì rientrano tre indisponibili"

La difesa a tre è quella che dà maggiori sicurezze? Lo ha detto anche il Presidente. E il De Bruyne da play lo vedremo ancora?

"Innanzitutto, domani avremo una partita molto importante e complicata. Il Villarreal ha avuto un inizio non facile, ma poi hanno fatto delle vittorie, soprattutto sabato ha fatto una bellissima partita contro il Real Madrid. Giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions e bisogna cercare di fare un'ottima prestazione e fare risultato. Bisogna cominciare a fare punti, il nostro obiettivo è passare il primo turno ed essere ancora dentro la competizione a marzo. Domani bisogna fare bene. Sulla difesa a tre, sapete che queste robe di moduli non è che mi piacciano tanto. Quando sento dire che si gioca con la difesa a tre o la difesa a quattro credo che sia molto riduttivo per una partita di calcio. Se fosse così, mettiamoci a cinque, o a sei, o a sette, e vinciamo. Sarebbe molto facile. Il Presidente ha visto la partita sabato, ma domani è una partita completamente diversa".

McTominay potrà giocare titolare?

"Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio oppure no. Credo di sì. Per gli altri dobbiamo valutare, perché abbiamo dei giocatori che sono rientrati dopo diversi mesi, qualcuno ha poche gare nelle gambe. In questo momento è importante recuperarli tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione. Così almeno tutti recuperano la condizione per poter giocare. Neres veniva da 8 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay e Giovane da due mesi... Ora intanto mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson. Averli tutti a disposizione è molto importante. Bisogna rimanere con i piedi per terra, dopo la Champions dobbiamo riprendere il cammino in campionato. La nostra forza deve essere l'equilibrio, all'interno di una piazza come Napoli dove la gente ha tanto entusiasmo e passione. Dobbiamo essere bravi a prendere la passione della città e allo stesso tempo mantenere l'equilibrio".

Come vede McTominay in coppia con De Bruyne in una mediana a due?

"Lì abbiamo Lobotka e Gilmour che sono due giocatori importanti. Ripeto, l'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili, sia all'inizio della partita che a gara in corso".

L'idea è aggredire il Villarreal come avete fatto anche con il Frosinone?

"Non è stata una sorpresa. Quella di sabato è stata una partita completamente diversa e lo sarà anche quella di domani. Domani intanto è una partita di Champions, il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno. Sarà una partita all'opposto di quella di sabato".

Giovane non era in lista Champions, come è maturata la scelta del cambio con Favasuli?

"Sono contento per il rientro di sabato. Ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist. È un giocatore dall'enorme potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni di cui Favasuli quello più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions e mettere dentro Giovane che è un giocatore che ci può dare".

Visto che Lucca è in difficoltà, come centravanti potrebbero giocare Giovane o Neres?

"Lucca è un giocatore del Napoli, ci hanno investito molto, ha qualità importanti e le ha dimostrate a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, ma nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante. Credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol. Tra l'altro in pre-campionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni e facendo anche dei gol. Io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno perché come centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hojlund. Gli altri sono più per le emergenze".

Gilmour può partire titolare?

"Sabato l'ho portato in panchina perché aveva giocato tante partite in Nazionale. Domani dovrò valutare tra lui e Lobotka, ma credo che il favorito sia lui".

Vedremo Milinkovic-Savic in Champions League?

"Domani giocherà Milinkovic-Savic, che è rientrato dalla Nazionale. Meret è rientrato da un infortunio. Abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Sono contento di tutti e due, hanno caratteristiche completamente diverse".

Cosa si aspetta dal Villarreal?

"Affronteremo una squadra molto forte, tattica, che concede poco, sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. Nei due difensori centrali hanno Veiga che ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Tutte le partite di Champions sono difficili e giocare in questo stadio sarà molto complicato. Bisognerà fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio".

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Ti aspettavi di cominciare così la stagione?

"Sono molto contento. Sono passati due anni e mi è toccato un anno duro, come ho detto tante volte. Sono migliorato molto. Al Villarreal mi hanno accolto a braccia aperte e gli sono molto grato, sono tornato a Napoli più maturo e preparato. Voglio dare il meglio, sono pronto per rimanere il più possibile".

Chi deve temere del Villarreal?

"Ci aspettiamo una squadra molto forte. Hanno giocatori molto rapidi in attacco e in difesa. Dobbiamo stare molto attenti in marcatura preventiva, e dobbiamo anche finalizzare meglio le giocate".

Ti trovi meglio in una difesa a tre o a quattro?

"Quando vinciamo, la cosa meno importante è il mio ruolo. Non importa se giochiamo con una difesa a tre o a quattro. L'importante è continuare a portare risultati".

Come sta andando il tuo ritorno al Napoli?

"Mi sento molto a mio agio con il mister e con il ritorno al Napoli. Credo che proponga cosa che mi fanno molto bene come giocatore: la difesa alta, i duelli.. uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo continui a portare risultati".

Dobbiamo aspettarci qualche gol da te?

"Oh, magari... vorrei tantissimo segnare con la maglia del Napoli".

L'anno scorso con il Villarreal non avete fatto una Champions soddisfacente:

"L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions. Non so se è perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione, o perché ci sono squadre molto forti. Non credo sia il caso di quest'anno: hanno giocato un'ottima partita contro il Borussia Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal, che giocava, voleva il pallone, attaccava. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella sfida".

Cosa ti aspetti dai tuoi ex compagni?

"Abbiamo parlato, ci siamo sentiti. Non tutti gli inizi sono positivi, ma non necessariamente finiranno male. Magari hanno iniziato con il piede sbagliato in Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati. Ma spero che non sia domani":