Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Allegri annuncia Milinkovic-Savic titolare, Rafa Marin avverte: "Davanti sono veloci"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
13.10.2026 00:56I fatti del giorno
Fonti preferite
Alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal, Allegri e Rafa Marin presentano la gara: il tecnico annuncia Milinkovic-Savic titolare e fa il punto sugli indisponibili.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Appena archiviato il successo contro il Frosinone, è già tempo di Champions League per il Napoli. Questa sera la formazione azzurra disputerà la seconda giornata della League Phase di Champions League in Spagna, sul campo del Villarreal alle 21. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri e Rafa Marin.

Napoli, Allegri: "McTominay sta meglio. Mercoledì rientrano tre indisponibili"

La difesa a tre è quella che dà maggiori sicurezze? Lo ha detto anche il Presidente. E il De Bruyne da play lo vedremo ancora?
"Innanzitutto, domani avremo una partita molto importante e complicata. Il Villarreal ha avuto un inizio non facile, ma poi hanno fatto delle vittorie, soprattutto sabato ha fatto una bellissima partita contro il Real Madrid. Giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions e bisogna cercare di fare un'ottima prestazione e fare risultato. Bisogna cominciare a fare punti, il nostro obiettivo è passare il primo turno ed essere ancora dentro la competizione a marzo. Domani bisogna fare bene. Sulla difesa a tre, sapete che queste robe di moduli non è che mi piacciano tanto. Quando sento dire che si gioca con la difesa a tre o la difesa a quattro credo che sia molto riduttivo per una partita di calcio. Se fosse così, mettiamoci a cinque, o a sei, o a sette, e vinciamo. Sarebbe molto facile. Il Presidente ha visto la partita sabato, ma domani è una partita completamente diversa".

McTominay potrà giocare titolare?
"Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio oppure no. Credo di sì. Per gli altri dobbiamo valutare, perché abbiamo dei giocatori che sono rientrati dopo diversi mesi, qualcuno ha poche gare nelle gambe. In questo momento è importante recuperarli tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione. Così almeno tutti recuperano la condizione per poter giocare. Neres veniva da 8 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay e Giovane da due mesi... Ora intanto mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson. Averli tutti a disposizione è molto importante. Bisogna rimanere con i piedi per terra, dopo la Champions dobbiamo riprendere il cammino in campionato. La nostra forza deve essere l'equilibrio, all'interno di una piazza come Napoli dove la gente ha tanto entusiasmo e passione. Dobbiamo essere bravi a prendere la passione della città e allo stesso tempo mantenere l'equilibrio".

Come vede McTominay in coppia con De Bruyne in una mediana a due?
"Lì abbiamo Lobotka e Gilmour che sono due giocatori importanti. Ripeto, l'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili, sia all'inizio della partita che a gara in corso".

L'idea è aggredire il Villarreal come avete fatto anche con il Frosinone?
"Non è stata una sorpresa. Quella di sabato è stata una partita completamente diversa e lo sarà anche quella di domani. Domani intanto è una partita di Champions, il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno. Sarà una partita all'opposto di quella di sabato".

Giovane non era in lista Champions, come è maturata la scelta del cambio con Favasuli?
"Sono contento per il rientro di sabato. Ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist. È un giocatore dall'enorme potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni di cui Favasuli quello più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions e mettere dentro Giovane che è un giocatore che ci può dare".

Visto che Lucca è in difficoltà, come centravanti potrebbero giocare Giovane o Neres?
"Lucca è un giocatore del Napoli, ci hanno investito molto, ha qualità importanti e le ha dimostrate a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, ma nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante. Credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol. Tra l'altro in pre-campionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni e facendo anche dei gol. Io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno perché come centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hojlund. Gli altri sono più per le emergenze".

Gilmour può partire titolare?
"Sabato l'ho portato in panchina perché aveva giocato tante partite in Nazionale. Domani dovrò valutare tra lui e Lobotka, ma credo che il favorito sia lui".

Vedremo Milinkovic-Savic in Champions League?
"Domani giocherà Milinkovic-Savic, che è rientrato dalla Nazionale. Meret è rientrato da un infortunio. Abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Sono contento di tutti e due, hanno caratteristiche completamente diverse".

Cosa si aspetta dal Villarreal?
"Affronteremo una squadra molto forte, tattica, che concede poco, sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. Nei due difensori centrali hanno Veiga che ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Tutte le partite di Champions sono difficili e giocare in questo stadio sarà molto complicato. Bisognerà fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio".

Napoli, Rafa Marin sfida il 'suo' Villarreal: "Attenzione, davanti sono veloci"

Ti aspettavi di cominciare così la stagione?
"Sono molto contento. Sono passati due anni e mi è toccato un anno duro, come ho detto tante volte. Sono migliorato molto. Al Villarreal mi hanno accolto a braccia aperte e gli sono molto grato, sono tornato a Napoli più maturo e preparato. Voglio dare il meglio, sono pronto per rimanere il più possibile".

Chi deve temere del Villarreal?
"Ci aspettiamo una squadra molto forte. Hanno giocatori molto rapidi in attacco e in difesa. Dobbiamo stare molto attenti in marcatura preventiva, e dobbiamo anche finalizzare meglio le giocate".

Ti trovi meglio in una difesa a tre o a quattro?
"Quando vinciamo, la cosa meno importante è il mio ruolo. Non importa se giochiamo con una difesa a tre o a quattro. L'importante è continuare a portare risultati".

Come sta andando il tuo ritorno al Napoli?
"Mi sento molto a mio agio con il mister e con il ritorno al Napoli. Credo che proponga cosa che mi fanno molto bene come giocatore: la difesa alta, i duelli.. uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo continui a portare risultati".

Dobbiamo aspettarci qualche gol da te?
"Oh, magari... vorrei tantissimo segnare con la maglia del Napoli".

L'anno scorso con il Villarreal non avete fatto una Champions soddisfacente:
"L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions. Non so se è perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione, o perché ci sono squadre molto forti. Non credo sia il caso di quest'anno: hanno giocato un'ottima partita contro il Borussia Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal, che giocava, voleva il pallone, attaccava. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella sfida".

Cosa ti aspetti dai tuoi ex compagni?
"Abbiamo parlato, ci siamo sentiti. Non tutti gli inizi sono positivi, ma non necessariamente finiranno male. Magari hanno iniziato con il piede sbagliato in Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati. Ma spero che non sia domani":

Articoli correlati

Immagine news 1
Allegri ha fiducia in Lucca: "Piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol"
Immagine news 2
Napoli in Champions, Allegri: "Il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno"
Immagine news 3
Il Napoli cambia la lista UEFA, Allegri spiega: "Giovane ha enormi potenzialità"

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:56 I fatti del giorno
Napoli, Allegri annuncia Milinkovic-Savic titolare, Rafa Marin avverte: "Davanti sono veloci"
Immagine news 2
00:53 I fatti del giorno
Inter, Chivu e Akanji presentano il Brugge: "Vogliamo andare lontano in Champions"
Immagine news 3
00:49 I fatti del giorno
La 6ª giornata va in archivio con due capoliste e una bagarre in coda. La classifica di Serie A
Immagine news 4
00:45 I fatti del giorno
Il Torino ringrazia Okoye e risale. Per l'Udinese è la quarta sconfitta di fila: "Grande errore"
Immagine news 5
00:41 I fatti del giorno
L'Atalanta cambia modulo e si rialza. Il Venezia resta a zero punti e ora Stroppa trema
Immagine news 6
00:37 I fatti del giorno
L'Inter chiude il bilancio con un altro attivo. Marotta: "Double sul campo. Sopra i 500 milioni"
Immagine news 7
00:34 I fatti del giorno
Serie B, 6ª giornata: Top11, medie voto, classifiche e tutti gli approfondimenti di TMW
Ieri
Immagine news 8
00:56 I fatti del giorno
Milan e Juve steccano, la Lazio vola in classifica: oggi chiudono il turno le ultime 2 gare
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Miracolo o illusione? E Gattuso avrà imparato dal passato? Dopo sei turni una sola certezza: dalla favola Lazio arriva una lezione per Juventus, Milan e Fiorentina
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Allegri annuncia Milinkovic-Savic titolare, Rafa Marin avverte: "Davanti sono veloci"
Immagine top news n.1 Inter, Chivu e Akanji presentano il Brugge: "Vogliamo andare lontano in Champions"
Immagine top news n.2 Il Torino ringrazia Okoye e risale. Per l'Udinese è la quarta sconfitta di fila: "Grande errore"
Immagine top news n.3 Il Toro vince di Kulenovic: 2-1 all'Udinese, il pasticcio Okoye-Bertola consegna i tre punti ad Abate
Immagine top news n.4 Napoli, Allegri: "McTominay potrebbe partire dal 1'. Difesa a tre? Discorso da bar, non da campo"
Immagine top news n.5 Infortunio Gabbia, arriva il responso dal Milan: il difensore rientra nel 2027. Ora occhio al mercato
Immagine top news n.6 Inter, i numeri del bilancio: fatturato in picchiata di 50 milioni. Ma c'è comunque utile
Immagine top news n.7 Inter, i soci approvano il bilancio. Marotta: "Double in campo, consolidamento fuori"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.2 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.3 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juventus e Milan, le ragioni di un flop secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Arbitri, Minelli: "Rosso giusto a Malen, ma anche in Lecce-Bologna e Sassuolo-Milan..."
Immagine news Serie A n.3 Pellegatti: "Milan, non si vedono progressi ed è preoccupante"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
Immagine box news Serie A Udinese ancora ko, Runjaic guarda avanti: "Sempre ottimista, è il mio approccio alla vita"
Immagine box news Serie A "È stato bello vincerla soffrendo". Abate sul nuovo Toro: "Ho tanti giocatori, devo trovare il modo"
Immagine box news Serie A Inter, Akanji punta l'obiettivo: "Fare meglio dell'anno scorso in Champions. Ora serve vincere"
Immagine box news Serie A Kessie-gol con l'Atalanta, 10 anni dopo. Dall'alba dell'era Gasperini al nuovo ciclo di Sarri
Immagine box news Serie A Il tecnico del Villarreal aspetta Allegri in Champions: "De Bruyne punto a favore del Napoli"
Serie B
Immagine box news Serie B Sudtirol, El Kaouakibi: "Possanzini ci ha dato un'idea molto chiara e forte"
Immagine box news Serie B Padova, Fusi: "La nuova proprietà ha grande ambizione, ha fatto tanti investimenti"
Immagine box news Serie B Gallo carica il Vicenza: "Servono adrenalina, fuoco e voglia di soffrire"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gagno: "Chiedo ai tifosi di starci vicino, con il lavoro i risultati arriveranno"
Immagine box news Serie B Ascoli, Menna spinge per il Teramo: trattativa bloccata per la buonuscita
Immagine box news Serie B Brunori si racconta: "Ascoli, progetto interessante. Sono arrivato con entusiasmo"
Serie C
Immagine box news Serie C Maniero: "Il Cittadella è la mia seconda pelle, mi faccio trovare sempre pronto"
Immagine box news Serie C Serie C, il Pescara si fa recuperare nel finale. Il Cosenza ribalta il Picerno
Immagine box news Serie C Benevento, Sernicola ai box per parotite: da valutare il rientro contro il Vicenza
Immagine box news Serie C Arzignano, Lakti ricorda i playoff con il Cittadella: "Con altri 5 minuti avremmo vinto la gara"
Immagine box news Serie C Trento, Dalmonte premiato al Galà del Calcio Triveneto: "Premio condiviso con la squadra"
Immagine box news Serie C Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 1.200 euro di multa alla Sambenedettese
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, tutto pronto per il ritorno con la Bielorussia: Malagò al Franchi
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Girelli: "Franchi evoca bei ricordi. Mondiale culmine della mia carriera"
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Soncin: "Dobbiamo divertirci in campo. Domani passo decisivo"
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 ottobre 1974, l'Ascoli di Costantino Rozzi "perde" il primo punto in Serie A
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio