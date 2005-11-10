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Napoli, Allegri predica calma prima di Venezia. "Troveremo le soluzioni ai nostri problemi"

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
17.10.2026 00:49I fatti del giorno
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Il Napoli affronta il Venezia, Allegri: "Non sono preoccupato", ma chiede equilibrio nei momenti difficili. Anguissa, Olivera e Alisson tornano a disposizione.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Villarreal in Champions League e ripartire dal campionato. Alla vigilia della trasferta contro il Venezia, in programma domani alle 15 al 'Penzo', Massimiliano Allegri ha analizzato il momento della squadra.

Napoli, Allegri sulla discontinuità: "Bisogna migliorare"

Il tema centrale della conferenza stampa riguarda i cali di rendimento che hanno caratterizzato alcune prestazioni degli azzurri. Per Allegri, la strada da seguire passa dalla capacità di gestire meglio il pallone e di non lasciarsi condizionare dagli episodi negativi.
"Non sono preoccupato, vanno trovate le soluzioni ai problemi. Bisogna gestire meglio la palla in alcuni momenti della partita, poi dopo gestire meglio l'imprevisto", ha spiegato l'allenatore, sottolineando come anche dopo aver subito un gol ci sia tutto il tempo per reagire.
Il tecnico ha richiamato l'attenzione anche sulle occasioni avute contro il Villarreal, evidenziando la possibilità di rientrare in partita nonostante il risultato sfavorevole. Il messaggio è chiaro: "Quando una squadra è forte, anche il momento di difficoltà... ci sono anche gli avversari, non deve crollarti il mondo, passato quel momento poi c'è tutto il tempo e bisogna migliorare".
Allegri ha inoltre invitato a non giudicare le prestazioni esclusivamente attraverso il risultato finale. Anche nelle vittorie, secondo l'allenatore, restano aspetti da correggere, a cominciare dalle ripartenze concesse agli avversari e dalla gestione del possesso.

Lucca, Hojlund e l'ipotesi doppio centravanti

Tra le questioni affrontate in conferenza c'è anche quella relativa alle scelte offensive. Lorenzo Lucca potrebbe trovare spazio dal primo minuto, ma Allegri non ha sciolto le riserve, considerando anche la necessità di concedere riposo a Rasmus Hojlund.
"Lucca anche in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli, su una ha calciato ma è stato contrastato, s'è mosso bene. Ha qualità importanti e deve dare il suo apporto in termini di gol", ha dichiarato il tecnico, prendendo le difese dell'attaccante, finito al centro delle critiche nelle ultime settimane.
Possibile anche la conferma del doppio centravanti, una soluzione che potrebbe consentire a Hojlund di giocare con maggiore libertà, senza essere costantemente impegnato nel lavoro spalle alla porta.
"Può essere una soluzione, toglie Hojlund dal giocare solo spalle alla porta, da seconda punta ha fatto bene", ha spiegato Allegri, ribadendo la necessità di sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Napoli, i recuperi e la gestione delle energie

Le buone notizie arrivano dall'infermeria. Frank Anguissa, Mathías Olivera e Alisson Santos saranno a disposizione per la gara contro il Venezia, mentre rimane da valutare la situazione di David Neres, nuovamente fermo per problemi fisici.
L'allenatore ha inoltre fatto il punto sui progressi di Vergara e Favasuli, ancora non vicini al rientro, e sulla condizione di alcuni elementi che hanno bisogno di ritrovare il ritmo partita.
"Bisogna solo lavorare e recuperare tutti i giocatori a disposizione giocando ogni 3 giorni, c'è bisogno di tutti", ha sottolineato Allegri, consapevole di quanto sia importante poter contare su un gruppo ampio in un calendario particolarmente impegnativo.
Sul fronte difensivo, invece, hanno recuperato pienamente Marianucci e Beukema, entrambi considerati elementi affidabili dal tecnico.

Venezia-Napoli, Allegri avverte: "Bisogna andare con rispetto"

Nonostante l'ultimo posto in classifica e l'assenza di punti, il Venezia non viene sottovalutato. Allegri ha speso parole positive per il nuovo allenatore Davide Nicola, ricordandone i risultati ottenuti in passato, e ha evidenziato le qualità della formazione lagunare.
"Nicola è un allenatore che ha fatto bene, salvezza impensabile a Crotone ed altre, è un ottimo allenatore ed allena una squadra che ha 0 punti in classifica ma ha qualità importanti perché crea molto", ha dichiarato.
Il Penzo, inoltre, rappresenta un ambiente nel quale sarà necessario adattarsi alle caratteristiche del campo e della partita. L'obiettivo del Napoli resta comunque la vittoria, da perseguire senza perdere equilibrio e concentrazione.
"Come con la Fiorentina pur perdendo, poi è un campo sempre difficile perché è piccolo, la palla scorre poco, bisogna adattarsi all'ambiente perchè domani si deve cercare di vincere e possiamo farlo giocando con rispetto, umiltà e calandosi nella partita".
Infine, Allegri ha ridimensionato anche il confronto con Kevin De Bruyne, dopo l'incomprensione avuta durante la partita contro il Villarreal: "No, assolutamente, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1, ma è finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri... è normale però che se ci capiamo subito è meglio".

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