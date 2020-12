Niente derby e niente Genoa: due giornate a Morata! "Espressione irriguardosa all'arbitro"

vedi letture

Due giornate di squalifica per il centravanti Alvaro Morata. E' la decisione del Giudice Sportivo, dopo l'espulsione rimediata dal calciatore bianconero al termine di Benevento-Juventus. "Squalifica per due giornate effettive per avere, al termine della partita, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo", si legge nel comunicato. Morata salterà quindi i prossimi match contro Torino e Genoa. Non solo i due turni di squalifica ad Alvaro Morata. Ci sono anche altri due calciatori di Serie A squalificati per un turno dopo la nona giornata di campionato. Si tratta del centrocampista dell'Udinese Tolgay Arslan e del centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella.