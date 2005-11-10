La cura Palladino funziona: il Bologna vince la prima, Lecce ko e gli straordinari di Orsolini

Il Bologna conquista la prima vittoria in campionato e regala a Raffaele Palladino il suo primo successo sulla panchina rossoblù (quattro punti in due partite), superando il Lecce per 2-1 al Via del Mare. Dopo un avvio vivace, è Riccardo Orsolini a sbloccare la partita al 17' con una splendida rovesciata su assist di Cambiaghi. Nella ripresa i salentini trovano il pareggio al 65' con Fatah, bravo ad approfittare di un'uscita totalmente sbagliata di Pessina, ma al 76' ci pensa il subentrato Jay Enem, alla sua seconda presenza con il Bologna, a firmare il gol decisivo anticipando Thiago Gabriel sul cross di Cambiaghi. Dopo il pareggio all'esordio contro il Torino, Palladino festeggia così i primi tre punti della sua gestione, mentre il Bologna muove la classifica raggiungendo quota 5 punti.

L'analisi di mister Raffaele Palladino

"Era importante portare a casa dei punti, il gruppo ne aveva bisogno, è stato un mese complicato e i ragazzi erano demoralizzati. La vittoria non nasconde le difficoltà, ci portiamo a casa tre punti ma ci sono tanti aspetti su cui migliorare. In tre settimane abbiamo cambiato principi di gioco e sistema di gioco. Questo gruppo aveva bisogno dei tre punti, ora testa bassa e lavorare. Continuiamo a cresce e lavorare. Pessina? Dalla nazionale è arrivato con entusiasmo, l'ho visto carico. Skorupski si era allenato bene. Ho fatto una scelta tecnica, vedremo le prossime partite. Credo tanto in Pessina, anche lui ha bisogno di sbagliare, ma dobbiamo guardare la crescita di questo ragazzo".

La risposta di mister Eusebio Di Francesco

"Nella ripresa siamo saliti fisicamente e mentalmente, nel primo tempo potevamo fare meglio ma abbiamo preso un gol da Orsolini, che ogni volta che lo incontro fa gol straordinari. Mi dispiace, la prestazione è stata di ottimo livello, ma bisogna capire tutti che certe partite, se non puoi vincerle, non devi perderle. Loro hanno qualità davanti. Perdere una partita così dispiace, ritengo positiva la prestazione".