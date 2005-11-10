Un poker per riprendersi dall'incubo Real Madrid. La Roma riparte abbattendo lo Slovan

Poker senza appelli per la Roma in Champions League e Slovan Bratislava annientato dopo una partita dominata dal primo all'ultimo minuto, Due gol per tempo per i giallorossi, passati in vantaggio al 22' con Mario Hermoso, prima del raddoppio a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco firmato da Nehuel Molina. Nella ripresa, poi, sono arrivate le reti, in rapida successione, di Nicolò Pisilli e Donyell Malen, su calcio di rigore assegnato per un fallo su un imprendibile Wesley. Partita in cassaforte e pensiero che è andato solo al problema muscolare accusato da Pellegrini, uscito al 51'.

Gasperini e i tanti impegni che pesano

Nel post gara, Gian Piero Gasperini ha commentato così: "L'unica cosa che mi preoccupa è che ogni volta rischiamo di perdere un giocatore. Adesso abbiamo recuperato Cristante, ma rischiamo di perdere Pellegrini. Era importante per noi fare una partita seria subito, per l'esigenza dei tre punti e perché in Champions non ci sono squadre facili. Bravi per come abbiamo interpretato la gara e per aver ruotato tanti giocatori, non avendo quindi troppi alibi di fatica. Giocando queste gare, trovi un ritmo e una condizione migliori".

Gli scontri all'Olimpico

Altra nota negativa della serata di Champions è quella che riguarda gli scontri tra ultras e polizia nel settore ospiti riservato ai tifosi dello Slovan Bratislava. Un agente sarebbe stato ferito durante gli scontri tra gli ultras slovacchi e le forze dell'ordine, nel bel mezzo della partita dell'Olimpico. Si temevano anche conseguenze fuori dallo stadio dopo il triplice fischio, ma fortunatamente tutto è filato liscio.