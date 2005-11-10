"Sapevo già tutto dalla Juve". Amorim e l'avvicinamento a un Salisburgo-Milan teso

Archiviata la deludente due giorni di Champions League, è tempo di Europa League. E per il Milan, dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica dell'esordio, arriva la seconda partita della Fase Campionato, sul campo del Red Bull Salisburgo.

Le parole dell'allenatore

In conferenza stampa ha presentato la partita Ruben Amorim, chiamato però a rispondere anche a domande sul presente e sulle difficoltà rossonere: "Penso che sia normale (avere il dito puntato, ndr) in un grande club, è normale. E lo sapevo fin dalla terza partita contro la Juventus, ho capito cosa sarebbe successo. Quindi ho un lavoro da fare, farò il mio lavoro, e poi del rumore attorno spetta ad altri discuterne. Quindi cercherò di migliorare, cercherò di vincere le partite, e per me non importa quello che dice la gente: devo fare il mio lavoro. E quando guardo la squadra, stiamo migliorando".

Le dichiarazioni di Pavlovic

Con il suo allenatore, era presente anche il difensore Strahinja Pavlovic, che giocherà titolare ed è fresco anche di rinnovo fino al 2031, oltre ad essere un ex degli austriaci: "Posso dire di essere davvero orgoglioso e felice (del rinnovo, ndr), e ci tengo a ringraziare di cuore il mister e tutta la dirigenza. Sì, sono felice di essere qui e spero che le cose vadano sempre meglio in futuro, così da giocare molte buone partite con questa maglia".