Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della settima giornata

La settima giornata di Serie A è iniziata con il successo del Frosinone per 4-2 contro il Sassuolo nell'anticipo del venerdì. Il turno prosegue tra sabato 17 e lunedì 19 ottobre con sfide chiave per la classifica, dal Napoli impegnato sul campo del Venezia al big match tra Bologna e Inter, fino a Roma-Genoa. Domenica riflettori puntati anche su Milan-Atalanta e Juventus-Lazio, mentre lunedì Monza-Cagliari e Parma-Torino chiuderanno il programma. Ecco tutte le probabili formazioni, raccolte sul campo dagli inviati di TMW.

Le probabili formazioni della settima giornata di Serie A

VENEZIA-NAPOLI - Sabato 17 ottobre, ore 15.00

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA-INTER - Sabato 17 ottobre, ore 18.00

BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, C. Augusto; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

ROMA-GENOA - Sabato 17 ottobre, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, De Roon, Pisilli, Lulli; Soulé, Mora; Castro. Allenatore: Gasperini.

GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Frendrup, El Shaarawy; Messias; Osmajic. Allenatore: De Rossi.

UDINESE-LECCE - Domenica 18 ottobre, ore 12.30

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

FIORENTINA-COMO - Domenica 18 ottobre, ore 15.00

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Jesus Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

MILAN-ATALANTA - Domenica 18 ottobre, ore 18.00

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; G. Ramos. Allenatore: Amorim.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. Allenatore: Sarri.

JUVENTUS-LAZIO - Domenica 18 ottobre, ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik, Douglas Luiz, Sarr; Nico Gonzalez, McKennie; Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.

MONZA-CAGLIARI - Lunedì 19 ottobre, ore 18.30

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Winks, Romano, Adopo; Fazzini, Mendy, Maldini. Allenatore: Pisacane.

PARMA-TORINO - Lunedì 19 ottobre, ore 20.45

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Ndiaye; Delprato, Fabbian, Bernabe, Keita, Valeri; Touré, Romero. Allenatore: Gilardino.

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Comuzzo, Coco, Rodriguez; Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 16

Lazio 16

Roma 14

Cagliari 13

Frosinone 13*

Milan 12

Juventus 11

Como 11

Napoli 10

Atalanta 9

Sassuolo 8*

Torino 7

Lecce 6

Bologna 5

Udinese 4

Monza 4

Genoa 4

Parma 4

Fiorentina 4

Venezia 0

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