Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 7° turno

La settima giornata di Serie A prosegue tra questa domenica e lunedì 19 ottobre con altre sei sfide importanti per la classifica, sia in cima sia in coda. Si parte a pranzo con Udinese-Lecce, poi spazio a Fiorentina-Como, al big match Milan-Atalanta e alla sfida serale tra Juventus e Lazio. Il programma si chiude lunedì con Monza-Cagliari e Parma-Torino. Di seguito tutte le probabili formazioni, raccolte sui vari campi dagli inviati di TMW.

UDINESE-LECCE - Domenica 18 ottobre, ore 12.30

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

FIORENTINA-COMO - Domenica 18 ottobre, ore 15.00

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Jesus Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

MILAN-ATALANTA - Domenica 18 ottobre, ore 18.00

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; G. Ramos. Allenatore: Amorim.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. Allenatore: Sarri.

JUVENTUS-LAZIO - Domenica 18 ottobre, ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik, Douglas Luiz, Sarr; Nico Gonzalez, McKennie; Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.

MONZA-CAGLIARI - Lunedì 19 ottobre, ore 18.30

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Winks, Romano, Adopo; Fazzini, Mendy, Maldini. Allenatore: Pisacane.

PARMA-TORINO - Lunedì 19 ottobre, ore 20.45

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Ndiaye; Delprato, Fabbian, Bernabe, Keita, Valeri; Touré, Romero. Allenatore: Gilardino.

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Comuzzo, Coco, Rodriguez; Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 19 (7 partite giocate)

Roma 17 (7)

Lazio 16 (6)

Cagliari 13 (6)

Frosinone 13 (7)

Milan 12 (6)

Juventus 11 (6)

Como 11 (6)

Napoli 10 (7)

Atalanta 9 (6)

Sassuolo 8 (7)

Torino 7 (6)

Lecce 6 (6)

Bologna 5 (7)

Udinese 4 (6)

Monza 4 (6)

Parma 4 (6)

Fiorentina 4 (6)

Genoa 4 (7)

Venezia 3 (7)