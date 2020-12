Summit di mercato in casa Inter. Sul tavolo gli addii di Eriksen-Nainggolan e il nome della punta

Antonio Conte lo aveva detto chiaramente nei giorni scorsi. L'obiettivo era finire al meglio il 2020 per poi sedersi al tavolo coi dirigenti per affrontare le questioni di mercato. Quel giorno potrebbe essere arrivato. Ad Appiano Gentile, infatti, nelle prossime ore andrà in scena il summit nel quale l'Inter darà un idirizzo al prossimo mese di trattative. Il nodo centrale di ogni ragionamento resta Christian Eriksen: il danese è un uscita, su questo non ci piove. Ma la destinazione non è ancora chiara. In Premier League 2-3 squadre stanno spingendo, Arsenal in primis, ma i nerazzurri vedrebbero di buon occhio uno scambio col PSG con Leandro Paredes, con Pochettino che appare però restio a privarsi del centrocampista.

Il quarto attaccante e Nainggolan - Gli altri temi caldi sono l'attaccante e Radja Nainggolan: tante le idee per trovare una punta che possa all'occorrenza sostituire Lukaku ma pure dare soluzioni diverse alla manovra (con Pinamonti in uscita). Gli ultimi nomi, in ordine temporale, sono quelli di Gervinho e Divock Origi del Liverpool. Quindi il Ninja: la sua avventura in nerazzurro sembra davvero agli sgoccioli, col Cagliari sempre in prima fila. In caso di addio, possibile che Marotta e Ausilio si buttino a capofitto su Rodrigo De Paul, talento dell'Udinese che piace anche alla Juventus.