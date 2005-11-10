Il Torino vince, Abate si gode anche Simeone. Parma ko, Gilardino fa mea culpa

Il Torino vince e convince 3-0 in casa del Parma grazie ai gol di Simeone, Adams e ancora Simeone. La squadra granata indirizza subito la partita in avvio e poi gestisce, soffrendo anche nella ripresa, prima di chiudere i conti con uno scatenato Cholito, che risulta il migliore in campo inevitabilmente. Bene anche Perri, che finalmente sembra aver trovato sicurezza.

Le parole di Abate

Ignazio Abate, intervenuto nel post-partita, si è goduto il suo Torino, ma soprattutto l'attaccante argentino: "La piazza gli chiedeva i gol, ma ha sempre fatto un bel lavoro per la squadra. Ha animo, lavora tutti i giorni a testa bassa, è un leader dello spogliatoio, gioca per la squadra. Sono giocatori importanti, è un positivo dentro il gruppo". Belle parole anche per Perri: "Ha sempre avuto la mia fiducia. Non è facile creare un gruppo con ragazzi nuovi, questo spirito non ci deve mai abbandonare".

Le parole di Gilardino

Diverso l'umore in casa Parma, con Alberto Gilardino che ha fatto mea culpa: "Sicuramente siamo dispiaciuti e amareggiati per la prima mezz'ora, che è stata troppo brutta per essere vera. Sempre secondi e in ritardo, sempre distanti sulle seconde palle, a tratti lunghi. Ci siamo difesi anche sui gol con tanti giocatori in area. Mi assumo totalmente la responsabilità dei primi minuti. Poi c'è stata una reazione di foga della squadra e credo che il secondo tempo è stato per i primi venti minuti è stato corretto".