Come il Leicester, forse di più. Chi vuole pescare l'Atalanta?

Il Leicester è la madrina di tutte le favole degli ultimi anni. Partita con un allenatore come Claudio Ranieri, con la leggenda del calcio inglese e tifoso Foxes Gary Lineker che si domandava - come i giornali greci un po' prima - "ma che cazzo" prima dell'inizio della stagione, ha vinto una Premier League ed è arrivato, dopo, ai quarti di Champions League alla sua prima apparizione. Le Foxes erano teste di serie, avevano incontrato squadre di livello medio e poi raggiunto l'apice anche con un po' di fortuna.

CHI VUOLE PESCARE L'ATALANTA? - Negli ottavi mai nessuna italiana aveva fatto 4 gol in trasferta. E ora la domanda è quella precedente, chi vorrebbe essere accoppiato nell'urna di Nyon? Forse tutti, come il Valencia - e con il Valencia - al sorteggio da secondi. Per Percassi è stato un bellissimo regalo di Natale, ha avuto tutte le ragioni a dirlo. Certo, ora il cerchio si restringe e bisognerà capire quale sarà il prosieguo di tutte le competizioni. Ci sono possibili sorprese, come il Lipsia, oppure gli scontri possibili contro Juventus e Napoli, sempre che passino il turno contro Lione e Barcellona.

LA CRESCITA IMPAZZITA - Anche oggi, nel deserto surreale del Mestalla, c'è una partita che ha mostrato tutti i lati più belli dei nerazzurri, ma anche quelli oscuri. La straordinaria bravura di Ilicic, ma anche la fragilità difensiva di una squadra che prende gol facilmente quando presa d'imbucata, incapace di gestire. Basta per andare oltre i quarti di Champions League? Dipenderà molto da chi sarà pescato nell'urna. Ma è bello sognare, per una città - e una provincia - che ora soffre e basta.