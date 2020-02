vedi letture

Questo Mertens merita il rinnovo del contratto

Il modo migliore per raggiungere Hamsik in vetta alla classifica all-time dei marcatori del Napoli. Il sesto gol in questa Champions, probabilmente il più bello e sicuramente nella partita più bella: Dries Mertens al 30esimo della sfida contro il Barcellona ha scoccato un destro dal limite dell'area degno dell'importanza del match andato in scena al San Paolo.

In questo 2020 s'è riconquistato il posto da titolare a suon di grandi prestazioni. Di gol, di belle giocate. E' l'attaccante perfetto per il calcio di Gattuso e Gattuso non l'ha mai negato. "Ha qualità uniche nel legare il gioco", ha detto e ridetto il tecnico del Napoli che nel belga ha trovato il riferimento avanzato ideale per una squadra che ripartendo dal basso sempre palla al piede chiede ai suoi attaccanti gioco veloce e giocate corali.

Il gol di Mertens non è bastato per vincere la partita, ma potrebbe servire per arrivare a una intesa sul rinnovo di contratto. Già da qualche settimana, De Laurentiis ha riavviato i contatti per non perderlo a zero a fine stagione e la professionalità che Mertens sta mostrando in questi mesi, la sua essenzialità nel gioco del Napoli, i suoi gol e la sua personalità sono aspetti a cui questa squadra non può rinunciare. Anche ripartendo con un nuovo ciclo. Serve l'offerta giusta e la voglia del giocatore di restare. serve arrivare a un punto d'incontro per cancellare un autunno orribile e andare avanti insieme. Oltre questa stagione.