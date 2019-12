© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Figlio di un emigrato italiano (di Massa Lubrense per la precisione), Liberato Cacace si è imposto all'attenzione del calcio neozelandese come uno dei migliori laterali emergenti del movimento oceanico, al punto da essere già stato convocato più volte in Nazionale maggiore, ad appena 19 anni (cosa che non gli ha impedito di partecipare al Campionato mondiale Under-20 2019). Esterno sinistro di grande gamba, può adattarsi come centrocampista ma è in difesa che fa la differenza, potendo distendersi in allungo.

Nome: Liberato Cacace

Data di nascita: 27 settembre 2000

Nazionalità: neozelandese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Wellington Phoenix

Assomiglia a: Cristiano Biraghi