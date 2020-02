© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Trasformato da centrocampista a terzino, Michal Karbownik sta vivendo la stagione della svolta per la sua carriera: in pochi mesi si è imposto come uno dei migliori laterali dell'intera Ekstraklasa (a 18 anni), ha debuttato con l'Under 19 polacca, ha vinto il premio di rivelazione dell'anno nel suo paese e fornito sei assist nelle prime 16 partite dell'anno. Il laterale del Legia Varsavia è anche attenzionato dal ct dell'Under 21 polacca, vedremo se avrà modo di convincerlo a puntare su di lui pesantemente sottoetà.

Nome: Michal Karbownik

Data di nascita: 13 marso 2001

Nazionalità: polacco

Ruolo: laterale mancino

Squadra: Legia Varsavia

Assomiglia a: Jakub Błaszczykowski