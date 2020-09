Un talento al giorno, Zeljko Gavric: un ala sinistra con un pieno di personalità

Prima il Milan, poi la Fiorentina: l'interesse non manca per l'ala sinistra della Stella Rossa Zeljko Gavric. Il classe 2000 potrebbe sbarcare in Italia dunque, anche se c'è da vincere una folta concorrenza estera: per lui già quattro presenze e un gol nella Super Liga serba, sintomo che la formazione crede fortissimamente nelle sue qualità. Parliamo di un attaccante esterno che ama partire da sinistra per sfoderare un destro davvero temibile, sia in termin di precisione che di potenza. Specialista dei calci piazzati "alla Del Piero", chi se lo assicurerà farà certamente un bell'affare anche sul piano della personalità.

Nome: Zeljko Gavric

Data di nascita: 5 dicembre 2000

Nazionalità: serbo

Squadra: Stella Rossa

Ruolo: esterno sinistro d'attacco

Assomiglia a: Adrian Mutu