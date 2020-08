Contro il Torino 300 volte SinisA

Sabato 13 dicembre 2008. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic supera per 5-2 il Torino di Walter Novellino. È il primo successo in Serie A per il mister in rossoblù. Una vittoria arrivata dopo 5 segni X di fila. A distanza di 4.251 giorni c’è ancora la squadra granata sulla strada del mister originario di Vukovar. Perché Mihajlovic contro la sua ex (57 panchine in Serie A fra il 2016-2017 e il 2017-2018) taglierà il traguardo delle 300 presenze come mister nel massimo campionato italiano.

Il suo curriculum racconta di 103 vittorie e 105 pareggi, per complessive 208 gare a punti, cui dobbiamo aggiungere 91 sconfitte.

Oltre al Torino e al Bologna, 75 match, ha guidato in Serie A anche la Sampdoria, 64 gettoni di presenza, la Fiorentina, 48, il Milan, 32, infine, il Catania, 23.

Dall’esordio datato 8 novembre 2008 contro la Roma e Luciano Spalletti, Mihajlovic ha incrociato i suoi schemi con 34 differenti squadre e 79 colleghi (Moreno Longo sarà l’80esimo e una prima volta).

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E IL TORINO IN CAMPIONATO

5 vittorie Mihajlovic

1 pareggio

2 vittorie Torino

15 gol fatti squadre di Mihajlovic

11 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI FRA LONGO E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

0 vittorie Longo

1 pareggio

0 vittorie Bologna

0 gol fatti squadra di Longo

0 gol fatti Bologna