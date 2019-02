In caso di pareggio una delle due retrocede. Ecco di chi stiamo scrivendo

© foto di Federico De Luca

Dopo 14 sfide di campionato in cui almeno una delle due squadre aveva trovato la via del gol, l’ultimo Empoli-Chievo con punti in palio ha riservato agli spettatori del Castellani il primo pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0.

E non stiamo scrivendo soltanto di Serie A, perché la sfida è andata in scena anche in cadetteria, 3 volte, e in Serie C, 5 occasioni.

Anzi, nei primissimi 9 incroci (per intenderci dall’1-1 del 1989-1990 con reti di Fiorio e Soda al 2-1 del 2002-2003 con protagonisti Bjelanovic, Buscé e Lucchini) avevano sempre marcato entrambe le società.

Ecco il perché di una media gol/gara vicina al tris.

I padroni di casa non superano gli ospiti dal 2014-2015, 3-0 alla 24esima giornata. Poi sono arrivati 1 KO e 1 segno X.

A proposito di pareggi… gli unici 2 in Serie A hanno fatto da antipasto a una retrocessione: dopo l’1-1 del 2006-2007 toccò ai clivensi, dopo lo 0-0 del 2016-2017 ai toscani.

Sul prato del Castellani si ritroveranno di fronte il peggior attacco esterno della Serie A, quello di Pellissier e compagni con solo 6 centri all’attivo, e la difesa più perforata di tutto il campionato, quella schierata a protezione di Provedel con 42 gol incassati.

Lo stato di forma vede in leggero vantaggio i gialloblù, ma nelle ultime 6 giornate né Empoli, né Chievo hanno brillato raccogliendo rispettivamente 1 e 5 punti.

Chiusura dal fronte della classifica perpetua di Serie A col girone unico: mussi volanti a quota 297 gol fatti in trasferta, ma dall’ultima volta con 3 marcature extra Bentegodi sono trascorsi quasi dodici mesi, era il 12 febbraio 2017, Sassuolo-Chievo 1-3.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

15 incontri disputati

7 vittorie Empoli

5 pareggi

3 vittorie ChievoVerona

25 gol fatti Empoli

18 gol fatti ChievoVerona

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-ChievoVerona 2-1, 28° giornata 2002/2003

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE A)

Empoli-ChievoVerona 0-0, 9° giornata 2016/2017