La miglior difesa contro il miglior attacco: Inter-Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella del Meazza è sfida che in Serie A viaggia a una media di poco inferiore ai 3 gol per match. A questa premessa, stavolta, dobbiamo aggiungere che il prossimo Inter-Atalanta metterà di fronte la miglior difesa e l’attacco più prolifico della Serie A.

Handanovic in questo torneo ha incassato 15 reti (6 fra le mura di casa e 9 in trasferta): per 8 volte un singolo centro; in 2 circostanze una doppietta; infine, un tris per mano del Sassuolo. Soprattutto, la porta nerazzurra è rimasta inviolata in 7 gare, innalzando la Beneamata al vertice della classifica per clean sheet.

Gomez e compagni hanno già marcato 48 gol (28 nei match interni e 20 in esterna): in un’occasione hanno fatto 7 reti; per 2 volte cinquina; in 1 circostanza poker; in 5 match tripletta; in altri 5 una doppietta; quindi in 2 gare solo una marcatura. Inoltre le giornate a polveri bagnate ammontano solamente a 2. Soprattutto, mister Gasperini ha pescato in panchina ben 8 gol grazie al gioco dei cambi, nessuno ha fatto meglio in questa Serie A.

Scartabellando gli almanacchi del calcio italiano rintracciamo 3 precedenti Inter-Atalanta alla 19esima giornata di campionato. Nel 1953-1954 fu 3-1 dopo un primo tempo chiuso sul 2-0: Nesti, Armano, Brighenti e Rasmussen i marcatori. Nel 1959-1960 terminò come s’era conclusa la prima frazione, 2-0: Firmani e Angelillo i bomber. Per ultimo, nel 1967-1968, ecco un 3-0 a dispetto del risultato ad occhiali al 45’: Mazzola, Domenghini e Facchetti a rete.

Concludiamo ricordando che l’Atalanta non vince nella Milano nerazzurra dal 2-1 del 2013-2014. Allora una doppietta di Bonaventura rese inutile il momentaneo pareggio di Icardi. Successivamente ecco una striscia di 4 segni 1 e il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0, della passata stagione.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

58 incontri disputati

40 vittorie Inter

9 pareggi

9 vittorie Atalanta

114 gol fatti Inter

45 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Atalanta 1-0, 27° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Atalanta 0-0, 31° giornata 2018/2019