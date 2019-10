Quelle due volte che Mazzarri rifilò 7 gol a Di Francesco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le prime tre volte s’è imposto Walter Mazzarri, le ultime tre Eusebio Di Francesco.

Sono in pareggio i precedenti in campionato fra gli attuali tecnici di Sampdoria e Torino. Un 3-3 con nessun segno X.

Eppure… se diamo uno sguardo ai gol marcati dalle formazioni di entrambi, quelle del toscano guidano per 20-9. Usando il gergo delle corse, hanno più che doppiato l’avversario.

Com’è possibile?

Semplice, dando uno sguardo ai 6 incroci rintracciamo anche due pesanti vittorie del livornese per 7-0: in Sassuolo-Inter del 2013-2014 e in Inter-Sassuolo del 2014-2015.

Ma come già scritto, dopo queste due batoste è cominciata la serie di vittorie di mister Di Francesco, serie ancora aperta.

Chiudiamo ricordando che Mazzarri è un ex: 76 panchine in Serie A, con 28 vittorie, 22 pareggi, 26 sconfitte per un totale di 50 gare a punti.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E MAZZARRI IN CAMPIONATO

3 vittorie Di Francesco

0 pareggi

3 vittorie Mazzarri

9 gol fatti squadre di Di Francesco

20 gol fatti squadre di Mazzarri